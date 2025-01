Football Americano. Aquile e Duchi, doppia finale al ’Vigorelli’ per scrivere la storia

Le Aquile Ferrara sono pronte a scrivere una pagina indimenticabile della loro storia, con entrambe le squadre giovanili, le OPEN1 Aquile e gli SGI Duchi, impegnate nelle rispettive finali al Velodromo Vigorelli di Milano. Un traguardo straordinario che sottolinea il livello di eccellenza raggiunto dal club estense, capace di competere ai massimi livelli in due categorie diverse.

Stasera alle 20 le Aquile affronteranno gli Skorpions Varese nella finale di Coppa Italia. Gli Skorpions Varese sono una delle realtà storiche e più solide del football americano italiano. Dopo una regular season chiusa con un record di 4-1, si presentano in finale forti della vittoria per 37-20 contro i Dolphins Ancona in semifinale. Con una difesa impenetrabile, capace di concedere solo 43 punti in tutta la stagione, e un attacco versatile che alterna sapientemente passaggi e corse, gli Skorpions sono una squadra temibile.

Coach Rigato ha sottolineato l’importanza della sfida: "Gli Skorpions sono una squadra solida e ben preparata, ma noi siamo pronti a dare tutto. Abbiamo lavorato sodo per arrivare fino a qui, e questa finale è un’occasione che vogliamo sfruttare al massimo". Con un attacco trascinato da Luccarini, protagonista con tre touchdown nella semifinale contro i Marines Lazio, e una difesa compatta guidata da Pulpito, le Aquile sono pronte per questa sfida ad altissimo livello.

Domani alle 16 poi, i Duchi sfideranno i Giaguari Torino nella finale del campionato Under 18. I Giaguari Torino sono una delle squadre storiche del football giovanile italiano, con una tradizione vincente che li ha visti protagonisti fin dagli albori del movimento. Dopo una semifinale vinta per 21-18 contro i Guelfi Firenze, giocata sotto la pioggia e in condizioni meteo difficili, i Giaguari hanno dimostrato grande capacità di adattamento e resistenza sotto pressione.

I Duchi, imbattuti con un record di 6-0 nella regular season, hanno conquistato l’accesso alla finale battendo i Seamen Milano per 19-14 in una gara molto combattuta. Il lavoro di Coach Zucchelli è stato fondamentale per preparare una squadra che si distingue per equilibrio tra attacco e difesa.

Coach Zucchelli ha dichiarato: "I Giaguari sono un avversario di altissimo livello, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato cuore e testa per tutta la stagione".