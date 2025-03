Football Americano. Aquile, finalmente la prima in casa. Domenica con i Guelfi Firenze

Dopo due battaglie in trasferta, le Txt Aquile Ferrara fanno finalmente il loro esordio casalingo nella Ifl Prima Divisione. L’appuntamento è per domenica 9 marzo al Mike Wyatt Field alle 14,30, che per l’occasione si presenterà rinnovato e arricchito da un nuovo bar-circuito accanto alla tribuna, pronto ad accogliere il pubblico per una giornata di grande football. L’avversario di giornata è uno dei team più competitivi e consolidati della Prima Divisione: i Guelfi Firenze. I toscani arrivano a Ferrara con un attacco esplosivo, guidato dal dinamico duo di QB Fimiani e Salum, con quest’ultimo capace di alternarsi anche come WR, aumentando le opzioni offensive a disposizione del team viola.

A rendere ancora più letale l’attacco fiorentino ci sono i talentuosi RB Bartoccioni e Casati, capaci di macinare yard sia dentro che fuori i tackle, rendendo imprevedibile il playbook degli ospiti. Sul fronte difensivo, i Guelfi vantano un reparto di assoluto spessore, con Blozowsky, Nadalini e Young Obi, tre atleti di primissimo livello che formeranno una vera e propria muraglia per l’offence ferrarese.

Anche la secondaria fiorentina è di altissimo livello e renderà il compito del passing game estense particolarmente impegnativo.

Per le Txt Aquile, questa partita rappresenta un’opportunità fondamentale per mostrare il proprio vero potenziale. Dopo due trasferte difficili ma combattute, la squadra di coach Shannon potrà finalmente contare sul rientro del QB titolare Aaron Allen, pronto a riprendere le redini dell’attacco estense.

Ad affiancarlo, un gruppo di playmaker offensivi di grande talento: Williams, Bindini, Medini, Capitozzo, Bassi e Gardinale, tutti determinati a dimostrare il valore di una offense ancora in cerca della propria definitiva esplosione.

Oltre allo spettacolo sul campo, il Mike Wyatt Field si prepara ad accogliere il pubblico con una veste rinnovata e un’area ristoro potenziata, per vivere una giornata all’insegna del grande football americano.

re. fe.