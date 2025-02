Football Americano. Aquile sabato a Torino, nella tana dei Giaguari

Sabato alle 14,30, presso il Centro Sportivo Totta Borgaretto di Beinasco (To), andrà in scena una delle partite più attese della stagione Ifl: Giaguari Torino contro Aquile Ferrara. Un match che rievoca la semifinale di Seconda Divisione del 2023, quando i ferraresi si imposero sui torinesi in una sfida combattuta. Oggi, però, le due squadre arrivano con nuove ambizioni e un bagaglio tecnico rinnovato.

I Giaguari Torino si presentano con il morale alto dopo una convincente vittoria contro i Lazio Marines, dimostrando un attacco esplosivo e una difesa solida. La squadra torinese ha una tradizione di altissimo livello sia a livello senior che giovanile e punta a confermarsi tra le protagoniste della stagione.

Le Aquile, invece, arrivano dalla sconfitta di misura contro gli Skorpions Varese, una gara che ha comunque confermato la competitività degli estensi nella massima serie. Il coaching staff guidato da John Shannon ha lavorato intensamente durante la Bye Week, affinando i meccanismi e preparando la squadra nei minimi dettagli per affrontare una delle sfide più insidiose del calendario.

L’equilibrio tra i due team e la posta in palio rendono questa sfida un appuntamento imperdibile. I Giaguari cercheranno di confermare il loro stato di forma, mentre le Aquile andranno a caccia della prima vittoria stagionale per dimostrare di poter essere una contender in questa Ifl 2025. Ci si aspetta un incontro entusiasmante tra due squadre che fanno del gioco aereo la loro arma principale.

Sia i Giaguari che le Aquile vantano attacchi pass-oriented, capaci di produrre molti punti, ma al tempo stesso possono contare su reparti difensivi ben organizzati e abili nella copertura del gioco aereo. I torinesi punteranno sulle qualità di Latorraca e Lazzaretto, due giovani talenti che hanno già dimostrato di poter competere ai massimi livelli nazionali. Dall’altra parte, Ferrara risponderà con il talento e la versatilità del nuovo arrivo americano Percy King, giocatore polivalente che potrà dare un contributo determinante su entrambi i lati del campo.