Football Americano. Aquile sconfitte dai Giaguari: ora la prima in casa

Sconfitta per le Aquile a Torino nella seconda giornata di campionato: i Giaguari si impongono 20-7. L’attacco torinese parte a tutto gas nel primo quarto, mettendo immediatamente sotto pressione la difesa estense, che fatica a contenere le avanzate avversarie. I Giaguari sfruttano al meglio le occasioni create, colpendo la secondaria ferrarese e trovando la via della end zone già nelle prime fasi di gioco. Le Aquile, dal canto loro, faticano a ingranare in attacco e si trovano a inseguire fin dall’inizio.

La partita inizia con un episodio chiave: il CB torinese Lazzaretto intercetta il primo passaggio del QB Ceesay diretto a Williams, regalando ai Giaguari un’ottima posizione di campo. L’attacco torinese non si lascia sfuggire l’occasione e sblocca il risultato con una corsa di Lewandowski da 17 yard. Il tentativo di trasformazione fallisce, ma i padroni di casa si portano comunque sul 6-0. Dopo un drive offensivo estense che non produce punti, la difesa torinese si dimostra ancora una volta letale, recuperando il secondo intercetto della partita. Pochi giochi dopo, La Rocca segna con una corsa da una yard, seguita dall’extra point di Salsa, che porta il punteggio sul 13-0 a favore dei Giaguari.

Nel secondo quarto, le Aquile provano a reagire, ma un altro drive offensivo viene interrotto da una chiamata arbitrale che annulla un TD su passaggio di Ceesay per Bindini a causa di un fallo per face mask. Subito dopo, Torino allunga con un TD pass di McCarthy su lancio di Lewandowski, trasformato da Salsa, che fissa il punteggio sul 20-0 all’intervallo.

Da qui in poi la squadra torinese non segnerà più, la difesa estense dopo alcuni aggiustamenti tattici nell’halftime riesce ad alzare il muro e restituire vari possessi all’attacco. Nella ripresa, la difesa estense cambia decisamente marcia e inizia a mettere in difficoltà il reparto offensivo torinese. Le Aquile finalmente trovano la via della end zone nel terzo quarto con una corsa di Ceesay da 2 yard, seguita dall’extra point di Bindini, accorciando le distanze sul 20-7. Tuttavia, le troppe penalità e gli errori in attacco hanno impedito alle Aquile di completare la rimonta. Ora si guarda avanti, al primo match casalingo della stagione contro i Guelfi Firenze, con il rientro del QB Aaron Allen, pronto a guidare la squadra con il supporto dei nuovi innesti.