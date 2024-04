Football Americano. Aquile travolgenti, battuta anche Ravenna

Successo netto (60-6) delle Aquile domenica, con la squadra di coach Pippin che ha mostrato di non aver risentito della pausa lunga, imponendosi fin da inizio gara sui pur volonterosi Chiefs Ravenna. Primo quarto perfetto per gli estensi che ricevono il kickoff iniziale e con Cerullo ritornatore arrivano fino alla metà campo prima di consegnare palla a Scaglia e soci. Bastano un paio di pass ben piazzati per Gardinale e Medini e l’offense estense è già nella red zone avversaria dove conclude il lavoro Sicignano con una bella corsa per il 6 a 0 parziale malgrado l’ostinata difesa degli ospiti. Non arriva il punto addizionale e i Chiefs salgono in cattedra ma la difesa estense ben disposta da coach Gordon costringe i ravvenati al punt che cade corto sulla metà campo. Il drive offensivo estense è orchestrato su un bel passaggio per Medini che entra in profondità nella difesa ravennate e poi sulle corse di Romagnoli che porta l’ovale in end zone di potenza per il 12 a 0 parziale a cui aggiunge poi anche il punto addizionale. Nel 2° quarto i Chiefs riescono a muovere palla lungo il campo ma su un pericoloso 4° tentativo la corsa del quarterback Negretto si spegne contro il pronto intervento della difesa estense che provoca il fumble subito ricoperto da Cerullo. L’attacco estense riparte dalla propria metà campo e percorre tutta la strada che lo separa dall’end zone avversaria con una devastante corsa di Sicignano e due ricezioni di Bindini con Capitozzo che si incarica di ricevere il pass di Scaglia in end zone per il 19 a 0 a cui Romagnoli aggiunge il punto addizionale. Ripartono i Chiefs in attacco ma la difesa estense mostra i muscoli e arriva l’intercetto di Bindini sul pass di Negretto con il difensore estense che riporta l’ovale in end zone e le Aquile dopo il punto addizionale di Romagnoli si trovano a condurre agevolmente per 27 a 0. Nella ripresa le Aquile mantengono il ritmo di marcia, vanno sul 47 a 6 e intanto tra le fila estensi si comincia a dare spazio alle riserve sia in attacco che in difesa, con il finale condotto in scioltezza.