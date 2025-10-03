Football Americano. Aquile, Zucchelli nuovo capo allenatore

L’head coach delle Aquile 2026 sarà Stefano Zucchelli. Inizia giovanissimo come giocatore nei primissimi Duchi nel 1981, per poi debuttare nelle Aquile nel 1983.

Nel 1990 passa in sideline nello staff di coach Wyatt. Impegni di lavoro lo allontanano quindi dal football per diversi anni, per poi rientrare nel 2014.

“Specialista” del football giovanile, dove può vantare un tasso di vittorie superiore all’80%, è stato anche defensive coordinator e poi Head Coach delle Aquile in seconda divisione. Attualmente fa anche parte del coaching staff del Blue Team.

"Cercherò di portare alla squadra soprattutto le mie capacità organizzative e comunicative. Stiamo completando un coaching staff di valore assoluto, per offrire ai ragazzi le migliori possibilità di crescita tecnica e personale, oltre ad un ambiente dove possano sentirsi a casa e sviluppare quel particolare legame tra giocatori che sta alla base di ogni successo in campo. Chi sceglierà di giocare con le Aquile e avrà un atteggiamento da atleta, difficilmente se ne pentirà".

"La persona giusta al posto giusto. Coach Zucchelli ha sicuramente un mix adeguato di know-how tecnico, esperienza ed intelligenza per sfruttare al meglio le capacità dei nostri Oc e Dd d’oltreoceano e di tutti gli assistant coach di reparto", spiega così la scelta il general manager delle Aquile, Raffaello Pellegrini.

re. fe.