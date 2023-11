Football Americano. Colpo dei Seamen: c’è Patrick Carr sarà il nuovo running back del 2024

In vista della prossima stagione di European Football of League, che partirà a giugno, i Seamen Milano sono al lavoro senza sosta: i milanesi, infatti, hanno ufficializzato il loro primo atleta import per la stagione 2024. A vestire la maglia blue navy è Patrick Carr, running back con una solida carriera di college, sviluppatasi con le università di Colorado e Houston (NCAA division I FBS). Come professionista Carr vanta un ingaggio come free agent con i Seattle Seahawks e una stagione tra le fila degli Ottawa Redblacks della CFL. "E’ un ottimo giocatore, dalle grandi potenzialità – sottolinea il presidente Paolo Mutti -. Per i nostri schemi di gioco è ottimale e siamo sicuri che farà molto bene".

Originario del Texas, nel periodo universitario ha saputo ergersi a protagonista, in particolare con i Cougars con i quali, tra il 2018 e 2019, ha messo insieme statistiche importanti. "Sono davvero grato per questa opportunità – le sue prime impressioni -. La mia aspettativa è quella di essere un giocatore esplosivo, in qualunque posizione del campo necessiti. Per quanto concerne la squadra affronteremo una partita alla volta per centrare i nostri obiettivi". I Milano Seamen potranno dunque disporre di un running back americano di valore, primo, ma non ultimo tassello per la costruzione della nuova squadra. Lorenzo Pardini