Football Americano. Daniel Pippin nominato nuovo coach delle Aquile

E’ finalmente arrivata la conferma per il nuovo head coach delle Aquile che guiderà la squadra nel prossimo campionato di IFL2. La dirigenza estense, dopo aver valutato diversi profili per sostituire coach Mike Faragalli, ha raggiunto un accordo con coach Daniel Pippin, allenatore professionista con oltre 30 anni di esperienza alle spalle di cui alcuni trascorsi in Italia. Si aggiunge così un importante tassello al coaching staff estense, che già aveva riconfermato nei giorni scorsi Jerry Gordon come allenatore della difesa dopo l’ottima stagione a Ferrara. Le Aquile, che ricordiamo nel campionato 2023 hanno mancato per un soffio il titolo di 2° Divisione, venendo sconfitte solo in finale dai Lions Bergamo, hanno deciso di continuare a puntare sulla crescita e lo sviluppo della squadra senior per correre nuovamente per il titolo.