Football Americano. Duchi in Coppa Italia. Domani c’è l’under 18

Un novembre ricco di impegni per le squadre giovanili degli SGI Duchi, che anche questo weekend scenderanno in campo per le partite dei campionati nazionali di Coppa Italia ed under 18. I primi ad esordire saranno i ragazzi di coach Brunetti, che oggi pomeriggio alle 14 a Ferrara al Mike Wyatt Field di via Cimarosa affronteranno i Blitz Ciriè, fanalino di coda del girone ma squadra da non sottovalutare visto che all’andata gli estensi ebbero ragione degli avversari con un risicato 7-0. Gli SGI Duchi comunque guardano con fiducia alla partita; ancora imbattuti gli estensi si apprestano ad affrontare il girone di ritorno con la volontà di riconfermare la posizione in classifica e poter puntare da protagonisti ai playoff di dicembre. Tra infortuni ed assenze varie, la squadra fino ad oggi non ha potuto mostrare il meglio di se, ma la qualità dei giocatori e la loro esperienza hanno permesso a coach Brunetti ed Orlandi di portare sempre a casa il risultato seppure di misura; e anche oggi qualche assenza nel roster estense costringerà il coaching staff a qualche aggiustamento. Sicuramente un fattore chiave sarà la difesa di casa, che ad oggi è la migliore del campionato ed ha concesso meno di 1 touchdown a partita agli avversari con Bottoni che spicca tra i migliori difensori del campionato per numero di placcaggi messi a segno. L’under 18 di coach Ferrari invece andrà in trasferta domenica a Modena dove alle 14 al centro sportivo Magotti affronterà i Vipers nella sfida di ritorno di questo campionato. I modenesi all’andata si imposero per 26-0 e gli SGI Duchi dovranno tirare fuori carattere e grinta per disputare una partita più equilibrata. Ancora con un attacco che fatica a girare i Duchi faranno affidamento sulla fino ad oggi arcigna difesa per arginare il gioco offensivo dei Vipers, che nell’ultima partita disputata si sono agevolmente liberati dei Lions con un perentorio 54-0 confermandosi al secondo posto del girone mentre gli estensi occupano la 3° posizione.