Football Americano. Duchi under 18 puniti dai Lions Bergamo

Niente da fare per gli SGI Duchi, che con l’under 18 di coach Ferrari hanno dovuto alzare bandiera bianca contro i Lions Bergamo, impostisi con il punteggio di 20-0 al termine di una partita in cui gli estensi pur volonterosi hanno pagato lo scotto del roster corto e dei troppi errori commessi. La partita inizia subito a favore degli ospiti che vanno a segno dopo un paio di drive di studio con Lorenzi su pass di Callegari che coglie distratta la difesa estense sulla copertura profonda; non trasformano i Lions che vanno avanti 6-0 e palla ai Duchi che incominciano a muovere l’ovale lungo il campo ma vengono bloccati dall’intercetto di Araboni. Ricambia poco dopo la formazione estense con Achille Motta che intercetta e riporta anche l’ovale nella metà campo avversaria ma gli estensi vengono comunque costretti al punt dalla difesa Lions. Nel 2° quarto la difesa ferrarese è ancora protagonista con l’intercetto di D’Orazio ma ancora una volta l’attacco estense in grande difficoltà è costretto al punt e ancora una volta D’Orazio, oggi in grandissima forma ribalta la situazione andando a recuperare la palla persa dal ritornatore orobico. Sul 12-0. nel 3° quarto i Duchi imbastiscono ancora un bel drive che però ancora una volta si spegne a poche yards dall’end zone orobica e si arriva all’ultima frazione dove gli infortuni ed il roster corto fiaccano la prestazione dei Duchi, costretti a subire l’ultima meta della giornata sempre ad opera di Vavassori, a cui si aggiunge la trasformazione da 2 punti per il 20-0 finale. Peccato per il risultato, che avrebbe potuto essere un po’ diverso senza qualche errore di troppo da parte dei Duchi, comunque sempre volonterosi in campo e mai arrendevoli pur con i ranghi ridotti. Ora per i giovani ferraresi c’è l’ultimo impegno stagionale contro i Panthers Parma domenica prossima, una partita impegnativa contro la capolista del girone che si è liberata facilmente dei Vipers Modena con il punteggio di 50-12. La squadra di flag femminile allenata da Golfieri ha invece conquistato il 3° posto nel torneo delle basi Nato conclusosi a Vicenza in questo weekend.