Football americano. I Condor dopo 42 anni lasciano la Cittadella dello studente, andranno ad Arcille

Dopo 42 anni di storia la sede legale dei Condor si trasferisce da Grosseto ad Arcille. Una decisione motivata dal cambio di struttura che la società sta gestendo, dopo aver lasciato lo spazio all’interno della Cittadella dello studente di Grosseto, e nella quale si svolgeranno la maggior parte delle attività sportive che i Condor porteranno avanti grazie a un accordo pluriennale. "La nuova casa dei Condor – spiega Maira Ottobri, presidente della società – ci permetterà di usufruire di vari spazi attrezzati, al chiuso e all’aperto, non solo per l’allenamento e le partite della squadra di football ma anche per tutte le altre attività sportive. Dalla ginnastica dolce al tiro con l’arco, dal basket al calcetto, passando per il baskin e per i grandi spazi dove d’estate i ragazzi che partecipano ai nostri Educamp estivi possono non solo sfruttare per giocare ma anche per fare giardinaggio, per ballare e per divertirsi insieme". Dallo scorso giugno, infatti, la società ha lasciato l’Arena Condor per ripartire proprio da Arcille. La struttura, che al momento della consegna era in condizioni precarie, è stata rimessa a nuovo grazie anche agli investimenti fatti dalla società che in poco tempo ha restituito, in collaborazione con la Nuova Arcille, un settore giovanile di calcio e ha fatto rinascere la gloriosa squadra dei Condor Grosseto. Oltre a questo, ci sono tante altre attività come il recupero socio motorio per le persone anziane, la motoria di base per i più piccoli dai 4 agli 8 anni, la collaborazione con la parrocchia locale e con le varie associazioni.