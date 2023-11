Football Americano. I Duchi under 18 ospitano Bergamo

Sfida importante per gli SGI Duchi under 18 di coach Ferrari, che oggi scenderanno in campo al Mike Wyatt Field alle 14 contro i pari età dei Lions Bergamo, con entrambe le formazioni in cerca di vittorie per il morale e la classifica. I bergamaschi scendono a Ferrara come fanalino di coda del girone, con ancora nessuna vittoria in archivio e reduci dalla pesante sconfitta per 62-0 contro i Panthers Parma di domenica scorsa, mentre i Duchi dopo il brusco stop di una settimana fa ad opera dei Vipers Modena vorranno riconfermare il successo dell’andata, quando si imposero sui Lions per 14-7 dopo una partita giocata con il cuore.

Partita da giocare anche con la testa quella di oggi per gli estensi, che dovranno dosare bene forze e risorse con diversi giocatori impiegati in doppio ruolo in attacco e difesa.

Già, perché andando verso il finale di stagione gli infortuni e gli acciacchi cominciano a pesare e oggi diversi giocatori estensi non saranno a disposizione del coaching staff. Si punterà soprattutto sulla difesa per fermare il gioco d’attacco dei Lions, con il reparto allenato da Quadretti e Bottoni che fino ad ora è stato il migliore in campo, mentre in attacco Boscolo e compagni dovranno trovare davvero tanta concentrazione per muovere la palla con efficacia e per gestire il possesso dell’ovale.

Sempre oggi giocheranno anche le prime due squadre del girone estense, con i Panthers ancora imbattuti che ospiteranno i Vipers Modena. Riposa invece il team di Coppa Italia, che tornerà in campo sabato prossimo a Torino contro i Giaguari. Nel weekend impegnata anche la squadra estense di flag femminile di coach Golfieri, che disputerà le fasi finali del torneo organizzato dalla base Nato di Vicenza.