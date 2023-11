Football Americano. I Duchi volano in Coppa

Weekend dai due volti quello appena conclusosi per gli SGI Duchi, che in Coppa Italia raccolgono una facile vittoria, mentre nel campionato under 18 incappano nella peggior sconfitta della stagione. Sabato al Mike Wyatt Field la formazione di coach Brunetti ha avuto vita facile con i Blitz Ciriè, fanalino di coda del girone, che pur generosi in campo nulla hanno potuto contro la corazzata estense, complice anche il roster ridotto che ha costretto gli ospiti ad un faticoso doppio ruolo in attacco e difesa per tutta la partita. E’ Bindini ad inaugurare le danze con un ritorno direttamente in tocuhdown del punt avversario già nel primo quarto, mentre poi ci pensa il runningback Bonci ad allungare nel punteggio con una bella corsa in end zone che vale il 15 a 0 parziale a cui nel 2° quarto aggiunge ancora i 6 punti Bindini che raccoglie il pass preciso di Vecchiato per il 22 a 0 dopo la trasformazione. Nella ripresa ancora Bonci a segno su pass di Ladisa e chiude le danze Brunetti che riceve il pass di Ladisa in end zone aggiungendo anche i 2 punti della trasformazione per il 36 a 0 finale. L’under 18 di coach Ferrari invece nella trasferta di Modena contro i Vipers incappa nella classica giornata no. Prossimo impegno domenica coi Lions.