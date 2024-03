Football americano, i Guelfi Firenze pronti al via

Firenze, 8 marzo 2024 - I Guelfi Firenze hanno presentato la stagione 2024 che li vedrà in campo nell'Italian Football League. Presenti alla conferenza stampa, questa mattina a Palazzo Vecchio, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il vicepresidente della commissione regionale sport Andrea Vannucci, il presidente Alessandro Dallai, il general manager della squadra Edoardo Cammi, il coach Jeremy Males e una delegazione della squadra.

"I Guelfi aiutano a promuovere Firenze nel mondo - ha sottolineato l'assessore Cosimo Guccione - si tratta di una società che in questi anni ha dimostrato non solo la capacità di darsi obiettivi sempre più ambizioni ma anche di raggiungerli. Parte la nuova stagione e mi fa piacere che anche quest'anno le ambizioni siano molto alte e che nel loro percorso i Guelfi abbiano trovato nuovi sostenitori e sponsor, che ringrazio. Auguro che anche in questa stagione si porti in alto il nome di Firenze". "A Firenze la cultura del football americano si afferma con i Guelfi - ha ricordato il vicepresidente della commissione regionale sport Andrea Vannucci - a loro va un grande plauso e ringraziamento. Sono sportivi veri che costruiscono un progetti concreti per Firenze che vanno oltre i confini della città".

"Ringrazio le istituzioni, Comune e Regione per il supporto e sostegno che da sempre ci dimostrano - ha dichiarato il presidente Dallai - sono felice che la nostra squadra e il nostro impianto siano sempre più un riferimento, sportivo e sociale per la città e il quartiere che ci ha visto crescere in questi anni. Un grazie a i nostri principali partner, Estra, Toscana Aroporti, Covermax, Stillisolution che ci consentono di tenere alto il livello della nostra squadra dalle giovanili fino alla prima squadra che rappresenta la città di Firenze in Italia in Europa e dopo la finale del 2023 anche negli Stati Uniti".

"Il nostro obbiettivo resta sempre essere una delle finaliste italiane e ben figurare nella coppa europea - ha detto il gm Cammi - siamo felici di coinvolgere nel nostro progetto giocatori americani che oltre ad essere ottimi atleti sono anche persone squisite e disponibili a fare crescere i nostri ragazzi". Sono felice di essere qui - ha commentato coach Males - Firenze è una città meravigliosa con persone fantastiche, é dal 2019 che collaboro con la squadra, la promozione a capo allenatore é un attestato di stima da parte della società farò tutto il possibile per dare alla città la squadra e i risultati che merita".