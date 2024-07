Football americano. Il giudice manda gli Hogs in finale

I Vipers Hogs giocheranno il Silver Bowl. Nonostante la sconfitta in extremis contro i Pirates Savona, il team reggiano modenese ha vinto il ricorso presentato d’urgenza al giudice sportivo: sotto la lente d’ingrandimento l’avversario David Baca Ugalde, che a 5 secondi dal termine della semifinale aveva segnato il touch down decisivo, il cui tesseramento è risultato irregolare, tanto da comminare il kappao a tavolino dei liguri. Ugalde, è risultato di formazione straniera, in contrasto con le regole del campionato. Sabato a Ravenna la finale di Seconda divisione tra i Vipers Hogs (nella foto Marius Chiriac), impegnati in un difficile ma stimolante derby contro le Aquile Ferrara, che si sono aggiudicate i due precedenti stagionali.