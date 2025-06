Football americano, il pratese Giachin sogna il secondo scudetto

Prato, 19 giugno 2025 - I Guelfi Firenze andranno a caccia del secondo “Scudetto” di football americano proprio negli Stati Uniti, visto che fra pochi giorni (il 28 giugno prossimo a Toledo, in Ohio) si terrà l'”Italian Bowl”. E nel “roster” del club fiorentino presentato ad inizio stagione, che mira a bissare il successo del 2022 e che si giocherà l'ultimissima partita stagionale (quella decisiva, che assegnerà il titolo) c'è anche un giocatore di Prato: si tratta di Andrea Giachin, che faceva già parte dell'organico laureatosi campione ormai un triennio fa. E che sogna il secondo tricolore: insieme al fratello Riccardo e a Damiano Vitti (che però non figurano più in rosa) Andrea componeva la “pattuglia pratese” che era riuscita a dare un contributo importate per la vittoria del tricolore maturata ormai un paio d'anni fa. E a distanza di un triennio (dopo la delusione del 2023) è arrivato il momento di riprovarci: l'ultimissimo ostacolo verso la vittoria è rappresentato dai Dolphins Ancona, che si giocheranno il campionato con i Guelfi. Giachin fu premiato insieme al fratello e a Vitti anche dall'amministrazione comunale di Prato, con l'allora assessore allo sport Luca Vannucci che consegnò loro un riconoscimento per il successo ottenuto. E chissà che Andrea non possa riconfermarsi campione, insieme ai compagni.

G.F.