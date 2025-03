Football Americano, l’appuntamento è per oggi nel primo pomeriggio al Mike Wyatt Field, inizio alle 14,30. Txt Aquile, debutto in casa contro Firenze. Vernice del team all’Autosalone Cavour

Una ‘prima’ in casa per le Txt Aquile all’insegna delle novità. La partita, valevole per la terza giornata del campionato nazionale di prima divisione di Football Americano 2025, è stata presentata ieri mattina. Txt Aquile ha ufficialmente presentato la squadra per la stagione 2025 all’autosalone Cavour, mobility partner del team. Grazie alla fornitura di un I-Buzz elettrico, le Aquile potranno affrontare le trasferte con un occhio di riguardo alla sostenibilità. A introdurre questa partnership è stato il proprietario Stefano Lunghini, che ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione e fiducia in un percorso condiviso di successo. A moderare l’incontro è stato il gm Raffaello Pellegrini, che ha illustrato il programma della prima partita casalinga della stagione: "L’impianto sportivo per l’occasione presenterà un rinnovato bar-circuito accanto alla tribuna, pronto ad accogliere il pubblico". Il debutto delle Aquile in Prima Divisione, dopo nove anni di assenza, sarà un evento di grande prestigio per la città di Ferrara. Il match di oggi rappresenta un’importante opportunità di marketing territoriale, dando visibilità internazionale alla città estense e alla sua squadra di football. Tra gli ospiti Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara, ha illustrato il coinvolgimento della storica rievocazione cittadina, che animerà il pre-partita e l’intervallo con esibizioni spettacolari. Un altro momento clou dell’evento è stata la presentazione delle nuove divise total black, fornite da Improve, partner tecnico per la stagione 2025. A presentarle è stato il fondatore del marchio, Gianluca Sant’Agostino, che ha sottolineato l’attenzione ai dettagli e la qualità del materiale, pensato per garantire performance e stile alla squadra.

Durante l’incontro è stato svelato in anteprima il nuovo Volkswagen Tayron, presentato dal direttore marketing di Volkswagen Italia, Enrico Lionelli, che ha ribadito l’importanza della sinergia tra sport e innovazione tecnologica. A chiudere la conferenza, le parole del presidente delle Aquile Ferrara, Alfredo Ferrandino, che ha ribadito la crescita del team e la determinazione con cui affronterà questa nuova avventura nella massima serie del football italiano. Dopo due partite in trasferta, le TXT Aquile Ferrara fanno finalmente il loro esordio casalingo nella IFL – prima divisione. L’appuntamento è per oggi nel primo pomeriggio al Mike Wyatt Field, inizio alle 14.30. L’avversario delle Txt Aquile è una delle formazioni più competitive e consolidate della prima divisione, i Guelfi Firenze.

Mario Tosatti