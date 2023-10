Football Americano. Le Aquile a Vicenza

Weekend di riposo per il tackle football estense, ma in campo scenderanno le ragazze delle Aquile, che disputeranno alcune partite di flag football valide per il campionato IFFL organizzato dalla base Nato di Vicenza. Il campionato, disputato prettamente tra squadre statunitensi, prevede anche la disputa di alcune giornate con squadre italiane, con la femminile estense che già nella scorsa primavera aveva vissuto un’esperienza simile disputando alcune partite a Vicenza. Le ragazze allenate da Golfieri e Medini giocheranno nella giornata di oggi a Ferrara al Mike Wyatt Field e poi domenica a Vicenza presso la base Nato. Sono sette le squadre che prenderanno parte a questo weekend di flag, con 5 formazioni statunitensi e Aquile Ferrara ospiti insieme ad Arpie Trieste. Le estensi disputeranno il primo incontro oggi alle 14 contro Ravens Vicenza e poi alle 15.30 contro Pink Panthers Vicenza.