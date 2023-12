Football americano. Red Jackets esordio casalingo domenica nella Seven League

Si giocherà anche in sette contro sette, ad ogni modo i Red Jackets Sarzana (in attesa del 2024) lo hanno preso sul serio e così dopo il 40-0 rifilato al debutto ai West Coast Riders a Pisa, ecco il 27-20 imposto pure a domicilio ai più ostici Condors Grosseto. Trascinatore per l’occasione il quarterback Radu Buchi, in touchdown con una rincorsa di 45 yard, una di 3 e una di 33; sempre su corsa l’altra meta, del running-back e ’veteranissimo’ Andrea Bassani, 22 yard. I rosso-argento ora sono in testa al girone Nord di questa Seven Football League. Ora sguardo all’esordio interno, domenica 17 dicembre, con i "Reds" alla Bradia alle 13,30 contro i Sirbons Cagliari, i quali nel frattempo hanno ospitato i Riders vincendo 28-8.