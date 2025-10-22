Football Americano. Terzo posto a Trento per le Fenici. Tante emozioni al ’Valhalla Bowl’

Una giornata di sport, passione e crescita per le Fenici Ferrara, che hanno conquistato un meritatissimo terzo posto al Valhalla Bowl, andato in scena al campo delle Valkyrie Trento. Un risultato importante, ma soprattutto un’esperienza intensa, che ha rafforzato il gruppo e confermato il potenziale di questa squadra in continua evoluzione.

I risultati delle Fenici

Fenici vs Lions Bergamo 20-39

Fenici vs Hogs Reggio Emilia 39- 25

Fenici vs Panthers Parma 20-56

Fenici vs Valkyrie Trento 45-14

Con due vittorie convincenti e buone prestazioni anche contro le avversarie più strutturate, le Fenici hanno chiuso la giornata sul podio, tra gli applausi del pubblico e la soddisfazione del coaching staff.

"Contro le Valkyrie abbiamo chiuso in bellezza. La squadra ha giocato con entusiasmo e voglia di dimostrare, ed è stato bellissimo vedere quanto ci siamo sostenute a vicenda", dichiara Carlotta, wide receiver delle Fenici.

"Le ragazze hanno dato tutto, anche nei momenti più difficili. È stato un Valhalla Bowl intenso, e usciamo da questa esperienza ancora più uniti e motivati", commenta Andrea, responsabile tecnico della squadra.

"Sono orgogliosa del gruppo e del percorso che stiamo facendo. Questo terzo posto è un risultato importante, ma lo spirito che abbiamo messo in campo vale anche di più", conclude Gaia, Mvp del Bowl.