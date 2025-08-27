Football americano. Uno staff tecnico d’eccellenza per il primo allenamento di Duchi e Aquile
Con l’inizio degli allenamenti in questi giorni, le Aquile Ferrara e i Duchi si preparano ad accogliere i propri giovani talenti con uno staff tecnico d’eccellenza, pronto a guidare i team Under 18 (Duchi) e Under 21 (Aquile) nella stagione 2025/26. Gli allenamenti si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22 al Mike Wyatt Field, in un ambiente competitivo, stimolante e soprattutto formativo.
Chi conosce il panorama del football americano italiano riconoscerà immediatamente il valore di questo gruppo di allenatori: un vero “dream team”, ricco di esperienza, passione e competenza. Ecco i nomi che compongono lo staff, in ordine alfabetico:
- Simone Cellini – OL Assistant
- Matteo Dazzani – WR Coach
- Diego Gennaro – DL Coach
- Tevin Hanley – HC e DC Aquile
- Matteo Medini – OC Duchi
- Zeljko Novak – ST Coordinator
- Gabriele Paganini – RB Coach
- Davide Ravaioli – OC Aquile e QB coach
- Francesco Rivelli – DL Assistant
- Elle Romio – OL Coach
- Lorenzo Vescovini – DB Coach
- Davide Zambelli – Defensive Assistant
- Rocco Zucchelli – Defensive Assistant
- Stefano Zucchelli – Project Quality e HC Duchi
Il lavoro non si ferma qui: è in fase di definizione l’arrivo di un coach statunitense che avrà il compito di impostare e supervisionare gli attacchi di entrambi i team, rafforzando ulteriormente un impianto tecnico già di altissimo livello.
