Football americano. Uno staff tecnico d’eccellenza per il primo allenamento di Duchi e Aquile

Con l’inizio degli allenamenti in questi giorni, le Aquile Ferrara e i Duchi si preparano ad accogliere i propri giovani talenti con uno staff tecnico d’eccellenza, pronto a guidare i team Under 18 (Duchi) e Under 21 (Aquile) nella stagione 2025/26. Gli allenamenti si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22 al Mike Wyatt Field, in un ambiente competitivo, stimolante e soprattutto formativo.

Chi conosce il panorama del football americano italiano riconoscerà immediatamente il valore di questo gruppo di allenatori: un vero “dream team”, ricco di esperienza, passione e competenza. Ecco i nomi che compongono lo staff, in ordine alfabetico:

Simone Cellini – OL Assistant

Matteo Dazzani – WR Coach

Diego Gennaro – DL Coach

Tevin Hanley – HC e DC Aquile

Matteo Medini – OC Duchi

Zeljko Novak – ST Coordinator

Gabriele Paganini – RB Coach

Davide Ravaioli – OC Aquile e QB coach

Francesco Rivelli – DL Assistant

Elle Romio – OL Coach

Lorenzo Vescovini – DB Coach

Davide Zambelli – Defensive Assistant

Rocco Zucchelli – Defensive Assistant

Stefano Zucchelli – Project Quality e HC Duchi

Il lavoro non si ferma qui: è in fase di definizione l’arrivo di un coach statunitense che avrà il compito di impostare e supervisionare gli attacchi di entrambi i team, rafforzando ulteriormente un impianto tecnico già di altissimo livello.