Football americano. Vincono i Guelfi, ma le Aquile non sfigurano nella prima in casa

Domenica scorsa resterà una data da ricordare per le Txt Aquile Ferrara e per tutti gli appassionati di football americano della città estense. Il Mike Wyatt Field, trasformato per l’occasione in una vera e propria arena in stile college football, ha offerto un colpo d’occhio straordinario, con il logo della città disegnato sul campo e un pre-game suggestivo, animato dagli sbandieratori e dalla marching band del Palio di Ferrara.

In un’atmosfera che evocava il basso medioevo, la battaglia sportiva tra le Aquile e i Guelfi Firenze si è accesa, regalando un match intenso e spettacolare. Il primo periodo si è chiuso sullo 0-0, il secondo quarto ha visto un cambio di ritmo radicale. I Guelfi Firenze, squadra tra le più forti della Ifl, hanno alzato il livello del gioco, sfruttando gli errori degli special team estensi e capitalizzando al massimo ogni occasione.

La formazione viola ha aperto le marcature con un TD pass di Fimiani per Stola, trasformato da Camorani. Poco dopo, una punt return vincente sempre di Stola ha aumentato il vantaggio ospite, mentre un TD pass per Mibelli e un’altra segnatura di Stola su ricezione hanno portato i Guelfi sul 28-8 all’intervallo.

Nell’ultimo periodo le Aquile hanno dimostrato che non sono in Ifl per fare da semplice comparsa, mettendo a segno ben 22 punti nel solo quarto periodo, grazie ai TD pass di Allen per Pasquotto e Fabro e alla corsa vincente di Williams, chiudendo sul definitivo 47-30 per gli ospiti.