Forlì Roller brilla nei campionati italiani di pattinaggio corsa e artistico

La Forlì Roller è protagonista su diversi fronti. Al pattinodromo ‘Bruno Patrignani’ di via Ribolle, oltre 180 atleti del pattinaggio corsa si sono sfidati per l’accesso ai campionati italiani. Tra i migliori, i forlivesi Kevin ed Eliszabeth Massa, entrambi laureatisi campioni regionali sulla pista di casa: hanno ottenuto il pass per i campionati italiani. Per Eliszabeth, inoltre, è arrivata la convocazione al raduno di selezione internazionale.

Grandi risultati anche nell’artistico: al campionato nazionale Aics per Gruppi Spettacolo a Salsomaggiore, Forlì Roller ha conquistato due argenti con i quartetti Junior (Arianna Gorini, Vittoria Perini, Vittoria Cappelli e Sara Tacchinelli, nella foto) e Senior (Chiara Lippi, Eva Schiumarini, Michela Donati e Caterina Schiumarini), oltre a un buon piazzamento nel Gruppo Show, entrato nelle prime 8. Ai regionali Uisp ‘Formula’, ha brillato la giovane Jessica (8 anni), vincitrice di categoria.

E il calendario resta fitto: in questo weekend la Forlì Roller è impegnata sempre sul fronte dei Gruppi Spettacolo, ai campionati italiani di Montichiari, in provincia di Brescia.