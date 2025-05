Forlì travolta dalla Smapiù Arena Volley: retrocessione in B2 sempre più vicina

Caporetto Life365.eu. Nell’andata del playout per la sopravvivenza in serie B1, Forlì evapora sotto i colpi della Smapiù Arena Volley, corsara al Ginnasio sportivo 0-3 (21-25, 10-25, 23-25). Un ko pesantissimo, un naufragio dal quale non si salva nessuno. Libertas brutta senz’anima, senza cuore, senza nerbo: fiacca in battuta (3 ace contro 10), evanescente in attacco (25%) e tenerissima a muro (3 punti a 8).

E adesso servirà un’impresa, domenica, per evitare la ‘fatal Verona’. Gregori e compagne dovranno espugnare il ‘PalaRobbi’ con identico risultato, o in alternativa 1-3, per pareggiare i punti conquistati dalle scaligere in Romagna e trascinare la contesa al set di spareggio; diversamente sarà retrocessione in B2.

L’avvio è illusorio: la Life365.eu approfitta delle altrui incertezze e abbozza la fuga (6-2), ma non va lontano. La Smapiù si aggrappa a Cicolini, accorcia e rientra (9-8), grazie a un ace rocambolesco di Sgarbossa. Poi acciuffa il pareggio (10-10) con un monster block di Riccato. Qui inizia un gomito a gomito che si protrae fino a quota 21, quando un malinteso tra Galletti e Bruno dà l’abbrivio al colpo di reni delle venete. Che passano e chiudono, sbattendo la porta a Folli.

Solo una squadra in campo nel secondo parziale, e non è la Libertas. Verona a valanga: 0-5, 2-7 e 5-10. Forlì è frastornata: la ricezione sbanda, l’attacco fa cilecca da ogni dove (impietoso il 9% di squadra) e coach Marone, pietrificato, non sa più a che Santo votarsi. Ronchi sbatte ripetutamente sull’Arena e il divario diventa persino mortificante: 9-20. Un primo tempo di Bacchilega scappa e pone fine all’agonia: 10-25.

Al cambio campo è ancora Verona a dettare legge: 1-5, 4-8 e 6-10. La Life365.eu sbaglia anche l’inverosimile, così le scaligere allungano: 10-15 e 13-18 (ace di Riccato). Qui si assiste a un rigurgito d’orgoglio forlivese: lo firmano Simoncelli (pallonetto burroso e diagonale stretta) e Galletti (attacco no-look di seconda intenzione): 18-19. La Libertas insiste: approfitta di un’omerica sbavatura delle avversarie e agguanta la parità, a 21. Le venete, però, non si fanno impressionare: dai 9 metri Cicolini manda in crisi Simoncelli e regala due match-point a Verona. Che al secondo tentativo va a dama con Balconati.

Life365.eu Forlì: Gregori (L), Gennari 1, Bruno 4, Chinni 2, Folli 7, Bacchilega 7, Achim ne, Bortolato ne, Galletti 3, Ronchi, Simoncelli 9, Esposto ne, Repossi. All.: Marone.

Marco Lombardi