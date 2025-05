Forlì vince il derby contro Cesena e si prepara ai playout con Verona

Quello che poteva essere un derby fratricida, alla fine ha messo tutti salomonicamente d’accordo: Forlì, che allontana per ora l’incubo retrocessione e potrà giocarsi tutto ai playout con Verona (andata e ritorno, eventuale set di spareggio), e Cesena, che stacca il terzo (e ultimo) tagliando utile per i playoff.

In un Ginnasio sportivo vociante e gremito in ogni ordine di posto – nutritissima la rappresentanza ospite –, la Life365.eu compie l’impresa superando la quotata Elettromeccanica Angelini 3-2 (25-17, 25-22, 17-25, 10-25, 15-8), al termine di una maratona durata 2 ore e 3 minuti. Forlì si fa preferire in battuta (6 ace, di cui la metà di Folli, a 0) e in ricezione (63% di positive contro 57%), ma perde impietosamente il confronto a muro (5 punti contro 17, svetta Caniato con 6); maluccio gli attacchi (25% a 27%, malgrado il ventello della top scorer Benazzi).

Avvio rock della Libertas, sostenuta da una difesa impenetrabile (Gregori-show), che inibisce un Cesena tenerissimo: 5-0, poi 7-1 (gran pipe di Simoncelli). L’Angelini lentamente risale (13-11), ma è solo un fuoco di paglia perché il controbreak è dietro l’angolo: 19-13 (bomba di Ronchi). Forlì allunga e chiude sul velluto: 25-17.

Libertas a muso duro anche nel secondo atto: 4-2 (doppio ace di Ronchi) e 12-8. Il gioco è fluido, il muro fa buona guardia e consente preziose rigiocate. A una certa sale in cattedra Folli (18-14 e 21-16); di là dalla rete, invece, Benazzi sbatte sul muro (24-17), così Cesena lascia e Forlì raddoppia: 25-22.

Risveglio bianconero nel terzo atto. È Vecchi a suonare il corno della riscossa: 5-7. Quindi una palla spinta di Benazzi e una fast di Guardigli scavano il solco: 10-14. L’Angelini decolla (11-17) e, complice un muro dolomitico su Chinni (15-22), se la squaglia. Forlì s’insabbia e cede: 17-25. Qui Cesena prende coraggio, sfrutta il calo vertiginoso di Forlì e fa il maramaldo nel quarto parziale (7-13, 8-21 e 10-25), rinviando l’epilogo del match al tie-break. Che premia la caparbietà di una grande Libertas: 15-8.

Life365.eu: Gregori (L1), Gennari 5, Bruno 1, Chinni 3, Folli 15, Bacchilega 10, Achim (L2), Galletti 5, Ronchi 11, Simoncelli 16, Esposto, Repossi. All.: Marone.