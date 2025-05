Formazione su defibrillatore e rianimazione al Furinkazan Ferrara

Non solo arti marziali, ma anche formazione sul campo. Serata di aggiornamento, quella di ieri, sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sulle manovre di rianimazione da eseguire in caso di arresto cardio circolatorio, sia negli adulti che nei bambini, di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento e sul nuovo numero europeo per le emergenze il 112.

Tre le ore di corso che si sono svolte nella palestra Ex Gil di Ferrara con gli operatori del 118, Alessandro Cariani, Lorenzo Gottardi e Luca Ricchi, che hanno impegnato farmaciste e farmacisti di AFM Farmacie Comunali di Ferrara, e lo staff tecnico del Furinkazan Ferrara karate e judo.

"Ringraziamo i precisi e professionali operatori del 118 – hanno sottolineato i tecnici, maestri e istruttori del Furinkazan – che, con la loro grande esperienza e competenza, ci hanno permesso di aggiornare le nostre conoscenze sulle nuove manovre da eseguire in caso di necessità per la rianimazione cardio polmonare, sull’uso del defibrillatore e su come e quando chiamare i soccorsi". Un rapporto, quello del Furinkazan ed AFM, iniziato nel lontano 2017 con la dotazione di un defibrillatore DAE semiautomatico sempre a disposizione di chiunque ne abbia necessità.