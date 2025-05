Formigine ospita la 31a edizione del Miglio delle Stelle: una gara notturna attorno al castello

Formigine ha ospitato la 31a edizione del Miglio delle Stelle, staffetta competitiva in cui ogni frazionista percorre esattamente 1.609 metri (appunto 1 miglio) attorno al castello in una gara notturna dal sapore speciale, con l’arrivo fra due ali di pubblico come raramente si vede nella corsa su strada a Modena. Con quest’anno si è disputata l’edizione numero 31 del Miglio, nato dall’iniziativa delle 4 società podistiche formiginesi dell’epoca: Kosmos, Formiginese, Rocca ed Avis. Dopo il prologo delle corse giovanili, con un centinaio di ragazzi coinvolti, dalle 21,30 si sono succedute le partenze, con 34 staffette femminili e 59 maschili classificate, quindi ben 276 atleti al via. Alto il livello qualitativo e numeri in crescita, che hanno convinto gli organizzatori a proporre quattro partenze anziché le tre originariamente previste ed hanno fugato i dubbi sull’opportunità di riproporre la formula del Miglio sotto le Stelle.

Peccato che il meteo non abbia retto fino in fondo, e così l’ultima gara (che era quella dei top runners) sia terminata sotto un forte temporale che ha però solo parzialmente rovinato la festa e le premiazioni. Fra le donne la vittoria è andata alla staffetta della Corradini composta da Enrica Bottoni, Sara Arrigoni e Sofia Ferrari, che ha chiuso in 15’36"; sono quindici i secondi di distanzaa dal record ’all time’ del miglio femminile. Dopo 25" arriva la prima staffetta modenese, composta da Giulia Vettor, Azzurra Costanzini ed Anna Ofidiani, che precede di 5" il terzetto Fratellanza (Ludovica di Bitonto, Aurora Gambetta e Francesca Badiali).

Fra gli uomini vince sotto l’acqua la staffetta mista di Daniel Turco, Riccardo Tamassia (Modena Runners Club, best time della serata) e Luis Matteo Ricciardi, fresco vincitore del 5000 del Lupo; il loro tempo è di 13’18", di soli 5 secondi superiore al record ’all time’ del Miglio. Dopo 20" arriva il terzetto della Corradini (Max Bergamasco, Matias Costi e Mattia Marazzoli) che stacca di soli 4" la squadra della Fratellanza composta da Claudio De Robertis, Gilberto Ibraimo e Matteo Costa.

Giuliano Macchitelli