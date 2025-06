Forte dei Marmi: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione al PalaForte

Il Forte dei Marmi apre oggi la campagna abbonamenti. Prevista un’unica opzione: 100 euro per vedere tutti match al PalaForte (stagione regolare,eventuali play off play out), offerta ridotta a 60 euro (per i minori tra i 12 e i 18 anni e per gli Over 75), mentre per i più esigenti ci sarà la possibilità di acquistare il posto riservato, in tribuna centrale o poltroncine, e/o il parcheggio auto riservato. Ma la società rossoblù ha anche pensato alle famiglie: con due abbonamenti Senior in omaggio quello per il figlio minorenne. L’obiettivo sarà la salvezza: 3 stranieri, tanti giovani e la certezza di Gnata.

Ricky sarà la 10^ stagione.

"Tenevo tantissimo a raggiungere questo obiettivo. Del resto sono cresciuto con il mito di Cunegatti, che è stato un simbolo del Bassano. Io lo sarò per Forte".

Forte per te, ormai, è casa. "Esatto. Ho ricevuto delle offerte, ma alla fine ha prevalso il senso di appartenenza ai colori rossoblù. Qui sono felice. Una felicità che va oltre la pista, oltre i 4 scudetti e gli altri trofei vinti".

Dal Breganze come arrivasti? "Grazie al Gso, a Antonio Agostini, Walter Luisi e Simone Mattugini. Li ringrazierò sempre, mi hanno cambiato la vita".

Tanti ricordi. Il più bello?

"Alla prima stagione, dopo qualche piccola sbavatura, un tifoso mi scrisse in un messaggio: ‘Ricky non ci devi dimostrare nulla. Sappiamo chi sei e quanto vali’. Me lo ricordo sempre".

In arrivo una stagione diversa.

"Pare, ma non mi preoccuperei troppo. Io darò tutto me stesso per la salvezza. Chiedo ai tifosi di starci vicino, il loro affetto sarà fondamentale".

Farai anche l’allenatore dei portieri, ‘curando’ Ciupi.

"Raffaello è un talento e sono certo che avrà una bella carriera in futuro. È motivato e umile. Gli darò la mia esperienza e lui mi farà concorrenza".

Un saluto a chi lascia il Forte? "A tutti, perché tutti hanno dato il massimo. In particolare saluto Enric e Federico (Torner e Ambrosio, Ndr), due campioni che faranno la fortuna, a quanto pare, del Cgc, In ultimo grazie ad Agostini. Lui per il Forte c’è sempre stato".

Sergio Iacopetti