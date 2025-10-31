Forte dei Marmi in pista. C’è la sfida con il Monza

Proseguire sulla positiva scia che ha portato al successo di Giovinazzo e al pari, con tanto di recriminazioni, nel derby contro il Cgc. Il Forte dei Marmi parte oggi pomeriggio per quel di Seregno (il PalaRovagnati è ancora inagibile causa rifacimento) dove alle 21 affronterà il Monza rivelazione di questa prima parte del torneo. I giovani brianzoli sono una macchina da golrete come confermano i risultati ottenuti finora: 4-4 col Bassano, 6-2 a Giovinazzo, 5-1 al Valdagno e 7-4 nell’ultimo turno a Novara. E di questa spiccata vena offensiva il principale protagonista è l’estrosissimo Bielsa autore di 8 reti, ma come non citare Zucchetti o il talento Olmos entrambi autori di 4 centri. A chiudere un quintetto niente male, il portiere Velazquez e il confermatissimo Galimberti mentre l’alternativa di lusso è l’ex Giovinazzo Colamaria. "Ci attende una partita difficilissima – premette Roberto Crudeli – contro una squadra che mi piace e che può ambire anche ai primi quattro posti. Dovremo esser bravi a sfruttare le occasioni che ci verranno concesse perché il Monza, pur giocando a ritmi molto alti, concede molto dietro sia sotto il profilo dei tiri liberi che delle ripartenze. Dovremo giocare di squadra, come abbiamo fatto nel derby, per farci trovare pronti". Ieri mattina l’allenatore ha tenuto a rapporto i suoi con una sessione di video. "Sessione specifica, sia di ripasso del derby, per limare qualche piccolo errore, sia sui brianzoli. Comunque, se la fatica non si farà sentire troppo, abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Stiamo crescendo e lo stiamo facendo bene. Il successo in Puglia e quello sfiorato nel derby non sono arrivati per caso". Crudeli avrà tutta la rosa a disposizione e potrà contare su un ambiente in grado di fare sempre più quadrato, come conferma il presidente Piero Tosi. "La partita con il Cgc – spiega Tosi – mi ha molto soddisfatto perché ho visto un gruppo affiatato, con un cuore enorme, e che avrebbe meritato migliore fortuna. Nutro una grande stima in tutto il gruppo e li incito a non sentirsi appagati per quanto di buono già raccolto. Con questo spirito si possono mettere sotto anche squadre più forti di noi, gli ultimi risultati lo stanno a dimostrare".

Sergio Iacopetti