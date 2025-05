Forte dei Marmi travolge Sarzana nei quarti di finale playoff di hockey

forte dei marmi

7

sarzana

0

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Ipinazar P., Borgo, Rossi, Chereches, Ambrosio F., Ciupi. All. De Gerone.

SARZANA: Corona, Borsi, Ortiz, De Rinaldis, Illuzzi, Manrique, Mattugini, Tognacca, Angeletti. All. Festa. Arbitri: Galoppi-Giangregorio.

Marcatori: 21’07“ pt Ambrosio F., 18’01“ Ipinazar P., 11’22“ e 6’46“ Torner; 22’39“ st Borgo, 16’40“ Ambrosio F., 11’20“ Borgo.

FORTE DEI MARMI – Straordinario e straripante. Non ci sono altri termini per definire il Forte dei Marmi dopo la prima partita della serie, valevole per i quarti di finale, playoff. Annichilito il Sarzana, avversario reduce da una striscia positiva fatta di 7 vittorie e 2 pareggi (questi ultimi nello spareggio contro il Cgc Viareggio) con una prova sublime per tecnica ed intensità. Ciliegina sulla torta l’aver concesso minutaggio anche ai ragazzi. Insomma tutto bene per la Canniccia Motor Club Forte e per i suoi campioni indomabili come Fede Ambrosio ed Enric Torner ed altri in erba come Andrea Borgo.

Partita che inizia con un Sarzana propositivo, forse troppo perché quando perdi certe palline si rischia di scottarsi... Così ‘lo Squalo’ Fede Ambrosio intercetta un errato disimpegno difensivo e fredda Corona per l’1-0. Poi lo stesso bomber italo-argentino ci prova altre due volte, ma se nella prima i meriti vanno al portiere Corona, nella seconda la sua conclusione è troppi larga. Il Forte domina e il raddoppio è l’emblema di una squadra che lotta su ogni pallina: Pato Ipinazar ubriaca di finte Borsi e poi infila la pallina in rete addirittura in caduta. Alla festa manca l’altro asso Enric Torner ed il catalano non si fa pregare. Prima svernicia la traversa dalla distanza, poi trova il 3-0 in ripartenza su imbeccata di Cisco Ipinazar. Finita? Macché su un altra ripartenza il 4-0 è servito su conclusione centrale. E Ricky Gnata? Il portierone su vede a 5’34“ dalla fine respingendo prima il tentativo dell’ex Mattugini e poi quello di Manrique. A 4’15“ Fede Ambrosio potrebbe anche realizzare il pokerissimo, ma il suo alza schiaccia, su tiro diretto, non inquadra la porta. A 3’44“ Gnata torna a guadagnarsi la pagnotta respingendo in tuffo il tiro diretto di Ortiz.

La ripresa è una lezione di hockey che il Forte impartisce ai rossoneri. Borgo fa il 5-0, in apertura, finalizzando con una serie di finte un tiro diretto, poi e la volta di Fede Ambrosio che coglie la traversa a 20’20“ ed il palo a 16’48“, ma ‘lo Squalo’ fiuta il sangue e 10“ dopo, con una volée appoggia in rete un assit alto di Borgo per il 6-0. Il 7-0 è ancora di Borgo, nuovamente da tiro diretto e dopo una serie di finte meravigliose. Gli ultimo minuti sono passerella per i ragazzi, fra cui Gabriel Ambrosio, che ci prova almeno un paio di volte, e per Ciupi che si esalta in due circostanze. Domenica al PalaTori si riparte dallo 0-0, ma questo Forte può sperare di chiudere i giochi subito.

Sergio Iacopetti