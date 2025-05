Forte dei Marmi travolge Sarzana 8-1 nei playoff di hockey

sarzana

1

forte dei marmi

8

SARZANA: Corona, Illuzzi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Borsi, Manrique, Mattugini, Tognacca. All. Festa.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Ipinazar F., Ipinazar P., Torner, Borgo, Rossi, Cacciaguerra, Giovannelli, Ciupi. All. De Gerone.

Arbitri: Fronte-Rago.

Marcatori: 20’08“, 19’43“ e 18’01“ Ambrosio F., 17’10“ Ipinazar P., 2’58“ Torner; 22’50 Ambrosio F., 16’50“ Torner, 16“ Illuzzi.

SARZANA – Guardiamo i numeri, poi riflettiamoci sopra cercando anche di motivarli. Il Forte sbanca il PalaTori di Sarzana per 8-1 e, sommando tale impresa storica al 7-0 di gara 1, il computo totale fa Forte 15 e Sarzana 1. Allora il Sarzana, reduce da un finale di stagione fatto di 9 partite utili consecutive, non valeva i playoff? Niente affatto: è che quando il Forte dei Marmi, campione d’Italia in carica, decide di giocare non ce n’è è per nessuno, o quasi. Il dirompente divario è dovuto alla testa, oltre che alla smisurata classe, dei ragazzi di De Gerone che impiegano pochissimi minuti per far capire ai liguri che la lezione di gara 1 sarebbe stata ripetuta anche in gara 2. Volto da copertina è ancora Fede ‘Lo Squalo’ Ambrosio, che fredda Corona sotto la traversa, a conclusione di un rapidissimo contropiede. Poi la lezione prosegue con la delicatissima volè sulla staffilata di Torner dalla distanza, che vale il 2-0. Il 3-0 è l’abc del contropiede con tre passaggi, Torner-Cisco Ipinazar-Ambrosio. Ma ancora non è finita. Pato Ipinazar si nasconde dietro la porta per poi smarcarsi improvvisamente davanti a Corona per il 4-0. Il 5-0 è ideato da Borgo, che parte sulla corsia esterna, e firmato ancora da Ambrosio, quasi in nonchalance. Al festival del gol manca Torner, che non si fa pregare ed infila il 6-0 in contropiede su assist di Rossi. Siamo ancora nel primo tempo e pare incredibile. Borgo spreca il tiro diretto del 7-0, ma basta aspettare l’inizio della ripresa. Prima però anche Ricky Gnata si guadagna la pagnotta, respingendo il tiro diretto di Illuzzi, poi il 7-0 diventa reale con la cinquina di Fede Ambrosio, che ribadisce in rete una corta respinta di Corona. L’8-0 lo firma Torner, mentre la rete ligure arriva a pochi secondi dalla fine con Illuzzi. "Partita interpretata in maniera straordinaria, per tecnica e tattica - sottolinea De Gerone –. I ragazzi hanno messo in pista tutto ciò che avevamo preparato, giocando con un pressing asfissiante. Sono felicissimo".

E felicissimo è anche il direttore sportivo Antonio Agostini. "Successo firmato Mirko De Gerone – precisa –, che ci lancia in un’altra semifinale, così come avviene dal 2011. Siamo orgogliosi della squadra". Sabato l’appuntamento è al Forte per gara 1 contro il Lodi, vincitore contro il Valdagno, di Gigio Bresciani.

Sergio Iacopetti