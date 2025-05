Forte dei Marmi, una sconfitta inattesa. I ragazzi di De Gerone battuti 4-2 dal Lodi

LODI

4

FORTE DEI MARMI

2

LODI: Grimalt, Faccin, Najera, Compagno, Antonioni, Nadini, Fernandes, Giovannetti. All. Bresciani.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Borgo, Rossi. All. De Gerone.

Arbitri: Ferraro-Rondina.

Marcatori: 8’ pt Borgo, 16’ pt Najera; 1’ st Nadini, 15’ st Faccin, 19’ st Rossi, 21’ st Compagno.

FORTE DEI MARMI – Ancora quei maledettissimi dettagli, per un’altra sconfitta indigesta e forse immeritata. Il Forte cade 4-2 a Lodi, in gara 2, ed è a un passo dell’eliminazione dai playoff. Dicevamo dei dettagli, ancora una volta indigesti, perché duesidera che 2 delle 4 reti lodigiane sono frutto di altrettanti errori difensivi. Ciò premesso, però, c’è da rimarcare che anche stavolta il Forte ha fatto una buona partita. Partita che inizia, esattamente come all’andata, con Grimalt che quando non arriva di guantone o gambale para addirittura di casco, stavolta su Ambrosio. Poi ci prova Torner con medesimo epilogo e stessa sorte tocca anche a Pato e Cisco Ipinazar. Insomma i primi 9’ sono quasi un monologo del Forte, che meriterebbe ma non sfonda. Ci pensa però Borgo, entrato in pista da appena 10’’, a sbloccare sul primo palo (26° centro stagionale) per un vantaggio meritatissimo. E il Lodi? La prima occasione è firmata Faccin quando siamo già al 15’, con una conclusione appena larga. All’improvviso però si manifesta il primo errore fatale: brutto disimpegno difensivo e Nadini imbecca Najera, che beffa Gnata con un tocco sotto. Gli ultimi minuti sono ancora di marca Forte. Cisco Ipinazar sfonda centrale e testa i riflessi di Grimalt, due volte nella stessa azione, poi a 46’’ dalla fine ci prova anche Rossi, ma Grimalt si conferma il migliore in pista. Un primo tempo di grande intensità si chiude, quindi, con un Forte più pimpante. Nella ripresa i ritmi non calano, anzi. Appena 30" e ci prova Torner, ma sulla transizione Antonioni fa partire un diagonale che Nadini, sotto porta, tocca tanto di quel che basta per il 2-1 lombardo. Il Forte risponde subito ma, tanto per cambiare, Grimalt respinge nuovamente di casco su Torner, poi tocca a Gnata farsi valere su Giovannetti. A 14’ dalla fine Fernandes scheggia la traversa dalla distanza. Avvisaglia che si concretizza quando Najera sfrutta un erroraccio di Ambrosio per servire a Faccin la palla del 3-1. Mancano poco più di 7’ alla fine. Gnata tiene a galla la barca, respingendo su Faccin e, sulla velocissima ripartenza, Torner confeziona un assist d’oro per Rossi che accorcia. Il tempo per pareggiare ci sarebbe, ma con una splendida azione sull’asse Compagno-Faccin-Compagno arriva il 4-2 che chiude i giochi, anche perché Grimalt conclude alla grande respingendo su Pato e su Cisco Ipinazar.