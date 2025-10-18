Forte, mission impossible. Arriva il super Trissino

"Ai ragazzi ho detto, fin dall’inizio della preparazione, di non guardare la classifica per le prime 5 giornate. Ho detto loro di concentrarsi sul gioco che devono esprimere. L’incontro contro il Trissino è solo la seconda di queste cinque tappe di montagna". Roberto Crudeli, allenatore del Forte dei Marmi, veste i panni dello scalatore alla vigilia dell’esordio casalingo al PalaForte e che vede la sua giovane e rinnovata squadra attendere il fortissimo Trissino, fresco vincitore della Supercoppa e campione d’Italia in carica. "Ci attende una partita difficilissima, quasi proibitiva - ammette Crudeli -, ma ogni partita va giocata e non scenderemo certamente pista con l’idea di perdere". Il 3-1 incassato nell’esordio di Sarzana non è piaciuto all’allenatore del primo scudetto rossoblù, che chiede un deciso cambio di mentalità. "Ci vorrà - dice - una partita matura, di totale gestione sia tecnica che tattica. Sappiamo che ogni minimo errore potrebbe costarci carissimo, ma abbiamo qualche carta da giocarci e l’idea di compiere l’impresa ci deve esaltare". Per provare in questa impresa Crudeli avrà tutti a disposizione, compreso Checchetto, che ha recuperato dall’infortunio.

Il Trissino dei nazionali Sgaria e Zampoli, Gavioli, Malagoli e Cocco ha salutato Garcia ma ha aggiunto gli esperti portoghesi Guilherme e Almeida (31 e 30 anni), due che giocano a grandi livelli da sempre. Insomma anche per questa stagione Joao Pinto potrà contare su due squadre intercambiabili durante la partita.

S.I.