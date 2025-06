Forte, rivoluzione ragionata. Ecco Raffaelli e Ballestero

Una ‘rivoluzione ragionata’. È quella che sta vivendo in queste settimane l’hockey Forte dei Marmi. Dopo gli addii di Mirco De Gerone, Ennio Belli, Federico Ambrosio e Enric Torner (tutti passati al Cgc Viareggio), di Francisco e Pato Ipinazar (Bassano) e di Andrea Borgo (Lodi), a seguito del passo indietro del main sponsor Attilio Bindi, si temeva lo tsunami ma, per fortuna, non sarà così, anzi. Il Forte rilancia e si rilancia. Dopo la nomina del nuovo allenatore, la bandiera Roberto Crudeli, e la conferma dei portieri, Riccardo Gnata e Raffaello Ciupi, è arrivato il momento dei nuovi innesti. Sono stati infatti ingaggiati Alex Raffaelli ex Cgc Viareggio, ma ha giocato anche nel Lodi e nel Vercelli, e David Ballestero dall’Alpicat, giocatore quest’ulrimo che è gà stato con Crudeli allo Scandiano. Poi ci sono anche alytri due nuovi innesti: Liam Bozzetto e Alessandro Checchetto. "Due figure giovani, ma al tempo stesso già con una certa esperienza maturata in serie A1, oltre che punti di forza della Nazionali giovanili. Profili che rappresentano perfettamente il nuovo corso societario", sottolinea lo stesso Crudeli. Il 20enne Bozzetto natio di Thiene viene dal Lodi, dove ha collezionato 5 gol e 2 assist in 38 partite, mentre Checchetto, anche lui 20enne di Vicenza, viene dal Montebello dove ha realizzato 11 reti. Ma il Forte non si ferma qui e a breve ufficializzerà anche l’iscrizione al campionato di serie A2. "Una scelta che ho subito appoggiato – continua Crudeli –, ideale per i ragazzi della nostra Cantera, fra cui ad esempio Ciupi che in caso di necessità lì troverà del minutaggio, e a cui si aggiungeranno altri ragazzi che ufficializzeremo nelle prossime settimane. Una scelta lungimirante per farli crescere e che entra in un progetto ben più ampio che prevede anche la partecipazione ai campionati Under 11, Under 13, Under 15, Under 19 e Under 23, oltre che all’Avviamento". La squadra sarà affidata ad Andrea Facchini che ha anche guidato la Spv Viareggio in A1 e il Cgc Viareggio. Una conferma, era già l’allenatore della Under 23, con maggiorazione di impegni dato che seguirà anche la Under 19 e la serie B. "Sono felice – dice Facchini – dato che proseguirò il lavoro iniziato con i ragazzi, ai quali affiancheremo comunque giocatori di categoria".

Sergio Iacopetti