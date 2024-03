Forte senza motivazioni. Mesto addio all’Europa

forte dei marmi

1

barcelos

6

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

OC BARCELOS: Acevedo (Ferreira), Chambella, Gimenez D., Savreux, Rampulla, Oliveira, Querido, Rocha, Morais. All.: Freitas.

Arbitri: Gonzalez e Perez (Spagna).

Marcatori: Rocha 0’12“, 1’05“ e 6’12“ ; Rampulla 9’25“ del primo tempo. Morais 4’47“; Rampulla 10’25“; Rossi 18’25“ del secondo tempo.

Note: pubblico 400 circa. Nessuna espulsione; falli di squadra 6 Forte dei Marmi, 3 Barcelos.

FORTE DEI MARMI – Finisce con un‘altra netta sconfitta (6-1 primo tempo 4-0) l‘avventura del Porsche Centre Forte dei Marmi in Champions League, travolto i casa dai portoghesi del Barcelos, già qualificati come anche il Barcellona.

Squadre al completo, ma Bertolucci non schiera Ambrosio ed ha altri elementi in non perfette condizioni. Inizio travolgente degli ospiti con la tripletta di Rocha che indirizza subito la partita. Tre belle realizzazioni del giocatore portoghese in poco più di 6‘, intervallate dal palo di Torner (2‘) e da vari interventi del portiere ospite Acevedo. Al 9‘ quarta rete del Barcelos con una deviazione in area di Rampulla su servizio di Querido. Nella seconda parte della frazione gli ospiti rallentano il ritmo e gestono il cospicuo vantaggio fino al riposo.

La ripresa vede i portoghesi controllare il gioco, anche se i versiliesi impegnano più volte un sempre attento Acevedo che al 1‘ para un rigore a Torner (fallo su Rossi). Al 4‘ quinta rete, segnata da Morais in area e al 10‘, dopo un salvataggio di Acevedo con l‘aiuto del palo su Compagno, sul capovolgimento di fronte arriva il 6-0 di Rampulla. Il gol della bandiera del Forte dei Marmi lo segna Rossi al 18‘ con una deviazione in area su assist di Compagno. La partita finisce praticamente qui. I rossoblu torneranno in pista nel posticipo di domenica alle 18, sempre in casa, contro il Sandrigo.

G.A.