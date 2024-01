Forte, trappola Bassano. La capolista in trasferta

Archiviato brillantemente il turno di Champions League, il Porsche Centre Forte dei Marmi affronta questo pomeriggio alle 18 il posticipo della 15ma giornata sulla difficile pista di Bassano, contro un avversario che non fu facile sconfiggere, all’andata, sulla pista di casa, dove finì 3-2. la formazione giallorossa ha cambiato recentemente il tecnico (il dimissionario Miguel Viterbo è stato sostituito dall’esperto Roberto Zonta), è reduce dal prezioso pareggio conquistato a Grosseto e sembra in grado di poter risalire, almeno in parte la classifica che attualmente la vede occupare il decimo posto. Il gruppo era stato modellato dal tecnico iberico, con il portiere Veludo, i difensori Amato e Ivo Silva, l’attaccante Guimaraes ed elementi affidabili come Barbieri (ex Lodi), Pozzato e Scuccato, quest’ultimo da tempo indisponibile per infortunio. Squadra contro la quale è difficile giocare perchè è in grado di gestire molto bene la fase difensiva, concedendo poche occasioni agli avversari.

Passando ai rossoblu, che mercoledì si giocheranno in casa col Montebello l’accesso alla final four di coppa Italia e sabato prossimo osserveranno un turno di riposo, in quanto avrebbero dovuto misurarsi contro il Vercelli, rinunciatario e retrocesso all’ultimo posto, la prestazione offerta contro il Liceo ha confermato l’ottimo momento che la squadra di Alessandro Bertolucci sta attraversando. La vittoria contro i temibili spagnoli è frutto di una prestazione di grande livello e intensità, con una fase difensiva che ha concesso poco agli avversari e una offensiva in cui la varietà delle soluzioni ha fatto sì che, in una delle poche serate in cui Ambrosio non è andato a rete, siano stati Compagno con due splendide realizzazioni, Galbas e Rossi a confermare le innumerevoli soluzioni offensive dei rossoblu. Rossoblu quindi favoriti, ma con il massimo rispetto per un avversario decisamente insidioso

G.A.