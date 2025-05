Fortitudo Bologna: Ritorno di Liberatore e doppietta contro Reggio Emilia

La classifica è ancora deficitaria perché una Fortitudo al penultimo posto non se l’aspettava nessuno. Ma forse, qualcosa, è cambiato. Il ritorno di Ernesto Liberatore ha dato più fiducia a un gruppo che, forse, aveva il tarlo delle sette sconfitte di fila. Così. per la prima volta in stagione – anche questo è un primato per l’Unipol, seppur in negativo – arriva la doppietta per gli uomini di Fabio Betto che cercheranno di risalire la classifica. Non sarà facile perché il prossimo incontro metterà la Fortitudo (venerdì al Gianni Falchi, sabato sul Titano) contro San Marino.

Ma Liberatore, che bene conosce la difesa della Fortitudo e tanti lanciatori, darà una mano ai pitcher, soprattutto in quei finali che, in questi primi mesi, sono costati parecchio. Con Reggio, intanto, dopo il 4-0 di gara-uno è arrivato il più rotondo 12-1 (all’ottavo) del secondo confronto.

Le altre gare: Bbc Grosseto-San Marino 10-4, 2-11; Macerata-Parma 4-1, 3-4; Nettuno-Big Mat Grosseto 4-0, 3-2.

La classifica: Parma 900 (9-1); San Marino 700 (7-3); Macerata 667 (8-4); Nettuno 500 (6-6); Bbc Grosseto 455 (5-6); Big Mat Grosseto 364 (4-7), Unipol Fortitudo Bologna 333 (4-8); Reggio Emilia 167 (2-10).