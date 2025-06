Fortitudo Bologna supera San Marino Baseball 4-3 nel big match di Serie A

FORTITUDO BOLOGNA4SAN MARINO BASEBALL3

BOLOGNA: Agretti ed/3b (1/3), Laise (Dobboletta ec 0/1) ss (1/2), Martina 3b/ss (2/4), Albert ec/ed (1/4), Gamberini dh (1/4), Borghi 1b (1/4), Bruno es (1/3), Liberatore r (1/4), Vaglio 2b (0/3).

SAN MARINO: Batista ed (1/4), Celli ec (0/4), Helder 1b (0/4), Proctor r (2/3), Angulo 2b (1/4), Diaz es (0/4), Servidei (Di Fabio 0/1) rb (0/3), Marlin ss (1/4), Pieternella dh (1/2).

Successione - San Marino: 100 001 100 = 3 bv 6 e 1. Bologna: 010 210 00X = 4 bv 9 e 2.

Lanciatori: Lage (L) rl 4, bvc 7, bb 1, so 2, pgl 3; Leal (r) rl 3, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 0; Mendez (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Bermudez (W) rl 7, bvc 6, bb 1, so 8, pgl 2; Rivero (S) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

Note: triplo di Marlin; doppi di Batista, Laise e Bruno.

Finisce con la vittoria della Fortitudo, il big match che segna l’inizio del girone di ritorno. San Marino scatta avanti, va sotto e accarezza l’idea della rimonta negli inning finali prima di essere stoppata dal sempreverde Rivero, giunto al traguardo dei 900 strikeout in Serie A. All’alba del match è Batista, con un doppio, ad aprire le danze su Bermudez. Dopo le eliminazioni di Celli ed Helder, è Proctor, con una valida a destra, a portare a casa il compagno per il primo vantaggio esterno (0-1). Lage sul monte non è nella sua miglior serata dell’anno e Bologna al 2° pareggia grazie alla battuta in doppio gioco di Borghi dopo i singoli di Albert e Gamberini. Il partente dei Titani è toccato duro anche al 4°, quando la Effe segna i due punti del 3-1, e a inizio quinto, quando lascia la partita con due in base. Sul rilievo, Leal, ecco la valida del 4-1 di Martina. La forbice si amplia, ma Celli e compagi tornano sotto con un punto al 6° (valida di Angulo) e 7° (volata di Pieternella). San Marino è vicinissima, ma tra 8° e 9° Rivero non concede nulla e sigilla la vittoria di Bologna.