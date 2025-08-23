Fortitudo-San Marino, la partita di Nanni: "Ospiti favoriti, Betto ha fatto un gran lavoro"

Semifinale scudetto, da oggi, al Gianni Falchi, tra Fortitudo e San Marino. Terza (l’Unipol) al termine della stagione regolare contro seconda: con i Titani favoriti. Sfida classica, Fortitudo-San Marino, che, in sei occasioni, è stata pure finale scudetto. Cinque tricolori per l’Aquila (2005, 2009, 2019, 2020, 2023) e uno per San Marino (2021).

Nelle prime due finali (nel 2005 era il vice di Mauro Mazzotti), c’era Marco Nanni, 59 anni, manager che, alla guida dell’Aquila, ha vinto due scudetti, tre Coppe dei Campioni (nessuno come lui in Fortitudo) e quattro Coppe Italia (anche in questo caso primato societario).

Marco, si comincia. "Fortitudo-San Marino, quanti ricordi". Lo scudetto del 2009, il suo primo tricolore da manager. "Avevamo una serie di battitori notevoli, Liverziani, Garabito, Infante, Austin". E sul monte di lancio c’era Matos. "Già, Jesus, ha lasciato il segno. Quattro anni prima, sempre con San Marino, ci spinse a una rimonta incredibile".

Chi è favorito in questa serie? "San Marino ha qualcosa di più. Anche perché…". Perché? "Perché la Fortitudo non è stata particolarmente fortunata in questa stagione con due infortuni pesanti". Già, Liberatore. "Non solo lui. Ma anche Newton. Certo che Liberatore, con il suo arrivo, aveva contribuito a dare maggiore equilibrio alla squadra. Arrivato lui, subito una serie di vittorie. Poi lo stop. Peccato per lui, per Newton e anche per la Fortitudo".

Unipol spacciata in partenza? "No. Squadra più corta rispetto a San Marino, che forse ha qualche asso in più. Ma competitiva. E con carattere". Abbiamo parlato di Matos: chi potrebbe essere il nuovo Jesus? Forse Bermudez. Anche lui ha avuto qualche alto e basso. Mi dicono però che abbia grande cuore. Che non stia a contare il numero di lanci. C’è sempre. E sarà il primo a iniziare la serie".

Come manager c’è Betto, che è stato suo giocatore, lanciatore e capitano. Era scritto che sarebbe diventato anche manager? Fabio ha fatto tutta la gavetta, dopo aver smesso come atleta. Prima coach, poi pitching coach. E’ cresciuto, e la società, giustamente, gli ha dato questa possibilità. E poi…". Dica. Credo che a Fabio vada riconosciuto un grande merito. E’ entrato con una squadra più corta, con mille difficoltà. Lui ha mantenuto il timone in modo solido ed efficace. Dando un’identità e carattere al gruppo".

Cosa fa Marco Nanni in questo momento? "Sono fermo". Il baseball non le manca? "Da giocatore a tecnico: più di trent’anni nel baseball. Il campo mi manca. Se ci fosse una proposta seria, valuterei".

Detto che nell’altra semifinale i campioni d’Italia di Parma incroceranno la strada di Macerata, la serie tra Fortitudo e San Marino comincerà questa sera alle 20. Bis sempre domani sera, sempre alle 20 e sempre al Gianni Falchi. Poi da giovedì, ci si trasferirà sul Titano dove, eventualmente, si giocherà anche venerdì e sabato prossimi. Accede alla finalissima chi per primo avrà raggiunto tre vittorie.