Fortitudo Tennistavolo conquista la finale europea del Klaus Henges Trophy

Finale europea, conquistata con pieno merito, dalla Fortitudo Tennistavolo. La squadra di Franco Andriani, nella palestra Spin On di via Papini, dà spettacolo nella semifinale del Klaus Henges Trophy (Tt Intercup). Di fronte ai giocatori della Fortitudo, Massimo Zerbini, Alessio Zerbini e Gian Carlo Bini, i tedeschi del Tgs Zellertal che avrebbero voluto festeggiare in modo diverso i 125 di storia della loro polisportiva.

Massimo Zerbini, numero uno di via San Felice, impiega il primo set per inquadrare pregi e difetti di Matthias Ermel (pure presidente) e poi chiude 3-1. Il capitano Bini non fa sconti alla numero uno avversaria Sylke Bauer, già campionessa teutonica over 50, con un netto 3-0. Sul 2-0, il giovane Alessio Zerbini non lascia scampo all’espertissima Silke Ermel (recente campionessa tedesca di doppio over 60) con un perentorio 3-0.

Un combattuto match di doppio tra due coppie molto collaudate, Massimo Zerbini e Gian Carlo Bini superano 3-1 Silke Ermel e il giovane Lukas Gruenewald chiude il conto sul 4-0 per la Fortitudo, dando il via al tradizionale terzo tempo-buffet collettivo, conquistando la finale da disputarsi contro i temibili polacchi del Dabcze.