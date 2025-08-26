Fortitudo, un cuore da scudetto. Battuta San Marino: serie riaperta

La Fortitudo non muore mai. Con cuore e determinazione l’Unipol impatta sull’1-1 la serie di semifinale dei playoff scudetto di baseball con San Marino. Persa in volata gara 1 per 3-2 con punto del successo dei titani messo a segno nel nono e ultimo inning, dopo una prestazione tutta cuore, i ragazzi di Fabio Betti si sono rifatti in gara 2 imponendosi 3-0 grazie alla super prestazione sul monte di lancio del partente Alex Bassani e del rilievo Filippo Crepaldi, alle giocate difensive da Major League di Ale Vaglio e alla prestazione praticamente perfetta di tutta la squadra.

Gara1 di sabato termina proprio sul filo di lana. San Marino si porta avanti al primo attacco grazie a Marlin, che dopo aver colpito un doppio arriva in terza sulla rimbalzante di Proctor e poi segna a casa base su palla mancata. L’Unipol non demorde e ha la forza di rovesciare il punteggio nel suo 2° attacco. L’inning si apre col singolo di Gamberini e il doppio di Borghi, poi due errori consecutivi della difesa di San Marino portano la Fortitudo avanti 2-1. Bermudez sul monte di lancio della Effe tiene bene testa alla batteria avversaria, ma al 6 inning, subisce il 2-2 sul doppio ancora di Marlin. La sfida si decide nell’ultimo attacco con il singolo di Pieternella che piega la resistenza di Rivero subentrato sul monte bolognese. Nell’ultimo attacco l’Unipol ci prova, ma non basta il singolo di Pereira a ribaltare di nuovo il punteggio per una Fortitudo troppo stanca e acciaccata.

Nel confronto di gara 2 domenica con impiegati i pitcher italiani, la Fortitudo impatta la serie imponendosi 3-0. Bassani e Crepaldi, sono perfetti sul monte di lancio, mentre in attacco a firmare i punti della vittoria ci pensa Albert, 2 su 4 con 2 punti battuti a casa e capitan Dobboletta, 2 su 3 con 1 punto battuto a casa. Per San Marino a cui i lanciatori della Effe concede solo 4 valide in tutto l’incontro è il primo ko in assoluto nei playoff. Il tabellino marcatori si apre nel 2° inning con il doppio di Albert e il singolo a seguire di Dobboletta per il 2-0. Albert ancora protagonista nel 6°attacco biancoblù con il singolo del 3-0. Adesso la serie si trasferisce a San Marino sul diamante di Serravalle dove giovedì è in programma gara 3, seguita venerdì da gara 4 e se necessario sabato da gara 5.

Nell’altra semifinale tra Macerata e Parma, i ducali campioni d’Italia in carica si sono imposti in casa dei marchigiani sia in gara 1 per 7-2 che in gara 2 per 10-2 e sono ad un passo (si gioca 3 su 5) dal guadagnarsi l’accesso alle Italian Baseball Series. Giovedì in gara 3 al Cavalli di Parma i padroni di casa avranno già il primo match point a loro disposizione.