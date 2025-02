Foto ’Azzurre’ in mostra dalle 18 in Salaborsa

"Tutte le sfumature dell’Azzurro": è la mostra fotografica che verrà inaugurata oggi, alle 18, in Salaborsa. Quaranta immagini suggestive per testimoniare la passione, l’emozione e il trasporto verso la maglia azzurra da parte di chi arriva a indossare con orgoglio la maglia della Nazionale. E l’orgoglio per Bologna è doppio, perché due di queste foto sono state scattate da Geraldina Testa e Marilena De Angelis, atlete master di Sogese. E proprio Sogese con l’Associazione Azzurri e Olimpionici d’Italia (Anaoai) e il presidente di Bologna, Marco Brugnoli, è protagonista dell’iniziativa progettata dall’Associazione in occasione del settantacinquesimo anniversario per celebrare la Maglia Azzurra.