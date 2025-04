Francesca Battacchi vince il campionato italiano di mezza maratona master

A San Benedetto del Tronto il campionato italiano di mezza maratona master. Nella categoria sf50 conquista il titolo italiano Francesca Battacchi, portacolori dell’Acquadela Bologna, col tempo di 1.22.45. Per l’atleta bolognese è il terzo titolo nazionale vinto in carriera dopo quelli nella mezza maratona e maratona nel 2022 nella categoria sf45, oltre al titolo europeo individuale vinto nel 2023 (sempre mezza maratona).

Per l’Acquadela - la società di cui è presidente Giorgio Rizzoli in questa stagione taglia il traguardo dei sessant’anni di vita - un altro risultato di prestigio. Questo dopo la brillante organizzazione dei campionati italiani master di pentathlon lanci che, al Baumann (con la rinnovata pedana del giavellotto), ha portato 150 atleti provenienti da ogni angolo del paese. In quell’occasione ci sono state altre tre medaglie per l’Acquadela: Marcello Venuti argento negli sm80, Roberto Bencivenni bronzo negli sm60 e Daniele Galli bronzo negli sm65.

Gli sguardi della polisportiva si spostano ora a luglio quando, sempre l’Acquadela, organizzerà la Casaglia-San Luca che, negli anni Ottanta, fu vinta in tre occasioni dal leggendario Gelindo Bordin, prima che questi vincesse la medaglia d’oro di maratona ai Giochi Olimpici di Seul (1988).