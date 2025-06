Francesco Acatullo conquista il titolo di campione d'Italia dei pesi leggeri

Grande gioia a Voghera per l’impresa sportiva del pugile Francesco Acatullo. Infatti il forte atleta trentasettenne residente nella città Iriense ha conquistato sabato sera dopo vent’anni di carriera il suo primo titolo di campione d’Italia dei pesi leggeri in occasione della riunione che si è svolta a Orvetano in provincia di Grosseto. E lo ha fatto battendo un avversario quotato come Arblin Kaba con un KO alla prima ripresa. Un destro preciso, corto, rapido che ha steso il pugile di origini Albanesi che poi è riuscito con orgoglio rialzarsi pur essendo stordito. L’arbitro del match Paolo Ruggeri di Terni non ha avuto alcuna esitazione nel decretare lo stop con la vittoria del ragazzo cresciuto nella palestra dell’associazione Boxe Voghera, proprio quel locale che ha visto fiorire il grande campione del mondo e olimpico Giovanni Parisi, scomparso tragicamente diversi anni fa in un incidente stradale nella tangenziale di Voghera.

Una notte magica quella in piazza Eroe dei due Mondi a Orvetano che ha premiato la costanza e la volontà di un ragazzo umile che con tanti sacrifici è riuscito in una notte di inizio giugno coronare il suo sogno dando una grande gioia ai suoi tanti supporter e amici. Vittoria di prestigio ottenuta contro un avversario fortissimo che si è laureato diverse volte campione d’Italia. Artefice di questo straordinario risultato il bravo maestro Luciano Bernini che negli ultimi anni ha seguito ovunque Francesco Acatullo. Questa riuscita manifestazione pugilistica è stata organizzata dall’agenzia Conti Cavini che è stata impeccabile. Probabile nelle prossime settimane una festa a Voghera per celebrare questo trionfo che ha fatto conoscere la capitale dell’Oltrepo’ in tutta Italia.

Raffaele Sisti