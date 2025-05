Francesco Guerra vince il campionato italiano 10mila su pista a Cosenza

A Cosenza, al campionato italiano dei 10mila su pista, vittoria e titolo italiano per il carabiniere Francesco Guerra che, in ambito civile gareggia in doppio tesseramento ancora anche per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e bronzo per il compagno di squadra Nicolò Bedini, rispettivamente con il tempo di 29’00’’ e 29’15’’. Risultato che, oltre al prestigio della medaglia individuale, ha portato punti preziosi per la classifica del campionato italiano per società.

Grande soddisfazione per lo squadrone biancoverde del presidente Graziano Poli, del ds Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager Paola Lazzini. Bravi anche gli altri atleti biancoverdi. A Sesto Fiorentino, al "Trofeo Frosali", vittoria assoluta per Jilali Jamali, terzo posto di categoria per Marco Osimanti e Flavia Cristianini e buone prove per Manuel Tilocca, Riccardo Durano e Maurizio Pierotti.

A Siena, al meeting su pista "Trofeo della Liberazione", vittoria assoluta per Emanuele Fadda sui 3mila in 8’56’’91. Alla "Maratona di Padova" ottima prova con record personale per Samuele Oskar Cassi, con il tempo di 2h’26’56’’. A Lerici, alla "Da Castello a Castello", secondo posto assoluto per Gabriele Benedetti, primo posto di categoria per Nicola Cappelli, Pietro D’Aprile, Zivago Anchesi e Luciano Bianchi, secondo posto di categoria per Martina Baratta; terzo posto di categoria per Gino Cappelli e buone prove di Ferdinando Guazzelli e Gabriele Battelli.

A Bonelle (Pistoia), alla "Maratonina del Partigiano", secondo posto assoluto per Alice Coltelli, terzo assoluto per Giacomo Molinaro, secondo posto di categoria per Mimmo Marino e buone prove per: Gianfranco Ciccone, Luca Lombardi, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Joseph Benvenuti, Ludmillo Dal Lago, Stefano Grassi e Gianfranco De Santis.

Altre soddisfazioni in casa biancoverde. A Castel Bolognese (Ravenna), alla "50 km di Romagna", belle prove per Roxana Girleanu, settima assoluta, Alessandro Berlucchi e Andrea Mori; alla Spezia, al meeting su pista "Trofeo Golfo dei Poeti", buone prove per Carlo Pogliani (sesto in 8’40’’97), Stefano Bascherini (ottavo in 8’48’’41) e Andrea Masi sui 3mila metri; a Verbania, al meeting su pista "Trofeo della Liberazione", buona prova per Marco Zanzottera sui 1500; al "Meeting Città di Modena", ottavo assoluto Geremia Taino nei 5mila metri su pista; alla "Mezza Maratona di Orbetello" vittoria di categoria per Francesco Luparini; alla "Mezza Maratona di Marsala" secondo posto di categoria per Stefano Fisicaro; a Bergamo, alla "Sarnico Lovere Run", terzo posto di categoria per Mirco Toma e buona prova per Nicola Dazzi; infine, a Montecatini, al "Trofeo Grazzini", sesto assoluto Andrea Rossetti.

D. Mag.