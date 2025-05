Francesco Guerra vince il titolo italiano nei 10mila metri a Cosenza

Un primo e un terzo posto per gli atleti del Parco Alpi Apuane nei 10mila metri su pista ai campionati italiani di Cosenza. Vittoria e titolo italiano per Francesco Guerra e bronzo per Nicolò Bedini, che hanno chiuso rispettivamente in 29’ netti e 29’15’. Oltre al prestigio della medaglia, i due risultati portano punti preziosi per il campionato italiano di società.

Per i biancoverdi del presidente Graziano Poli sono arrivati altri risultati importanti anche da fuori regione. Al meeting in pista di Scorzè, nel veneziano, sui 3000 metri ottimo tempo di 8’37’’ per Francesco Da Via; mentre alla 42ª edizione della “50 km di Romagna“ di Castel Bolognese, nel ravennate, belle prove per Roxana Girleanu (settima assoluta), Alessandro Berlucchi e Andrea Mori.

Al meeting in pista di La Spezia “Trofeo Golfo dei Poeti“, buone prove per Carlo Pogliani (sesto assoluto in 8’40’’97), Stefano Bascherini (ottavo assoluto in 8’48’’41) e Andrea Masi sui 3000 metri, mentre buona prestazione per Gioele Alari sugli 800 metri. Nella quarta edizione della “Da Castello a castello“, gara di 10 km sulle strade di Lerici, secondo posto assoluto per Gabriele Benedetti, primo posto di categoria per Nicola Cappelli (SM45), Pietro D’Aprile (SM35), Zivago Anchesi (SM50) e Luciano Bianchi (SM65), secondo posto di categoria per Martina Baratta (SF45), terzo posto di categoria per Gino Cappelli (SM65) e buone prove Ferdinando Guazzelli e Gabriele Battelli.

Al meeting “Città di Modena“, ottavo posto assoluto per Geremia Taino sui 5000 metri in pista.

ma.mu.