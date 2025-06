Francesco Massa conquista il titolo italiano di fondo in acque libere a Savona

Il ‘Re del mare’ italiano Master 40 è empolese e porta il nome di Francesco Massa. Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro toscana lo scorso settembre, al recente campionato italiano di fondo in acque libere targato Centro Sportivo Italiano, andato in scena in Liguria a Savona, il portacolori della società Phisio Sport Lab di Pisa si è infatti assicurato il titolo tricolore della sua categoria nel mezzo miglio (un po’ più di ottocento metri). Il tutto alla prima gara stagionale dopo un autunno e un inverno tribolati in cui il nuotatore empolese, oltre ad aver subito l’ennesima operazione chirurgica, come da programma, per rimuovere le placche di titanio inserite due anni prima in occasione dell’osteotomia al ginocchio con tanto di tre mesi di riabilitazione, ha dovuto fare i conti anche con un lutto familiare. "Avendo vinto lo scorso anno il titolo regionale a Tirrenia nella stessa distanza ho voluto riprovarla, ma senza alcuna ambizione di successo – racconta Massa –. Eravamo 113 partenti al via con mare non del tutto calmo. Al ritorno del circuito c’era un po’ di onda fastidiosa che comprometteva un po’ il respiro, ma del resto le acque libere sono queste. Durante la prima parte del percorso sono andato tranquillo per vedere il livello del mio stato di forma, poi a metà percorso ho deciso di aumentare un po’ il ritmo, nonostante quest’onda che ci faceva nuotare un po’ in modo trasversale". Ma nel rush finale che Massa ha piazzato le bracciate decisive. "Sono arrivato all’ultima boa dei 250 metri con ancora fiato e braccia, così ho spinto al massimo ma quando sono arrivato al traguardo non pensavo di essere tra i primi della mia categoria – conclude –, quindi non potete immaginare la soddisfazione quando i giudici di gara mi hanno comunicato la vittoria. È un risultato che mi ripaga dei sacrifici fatti. Dedico il successo alla mia compagna, alla mia famiglia e alle persone più care. Un ringraziamento particolare anche al professor Claudio Manzini della clinica Zucchi di Monza e al centro riabilitazione "Star Bene" d Bassa"". Simone Cioni