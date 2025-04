Franco Busini: a 90 anni ancora protagonista del golf a Colle di Val d’Elsa

Il golf è una disciplina senza età. Lo dimostra Franco Busini, che a novanta anni è ancora un apprezzato frequentatore del green del circolo L’Abbadia Francesco Bottai di Colle di Val d’Elsa. Classe 1935, colligiano, noto per il suo ruolo di imprenditore nel comparto della realizzazione dei gadget promozionali per le aziende, Busini ha raggiunto lo splendido traguardo anagrafico distinguendosi per l’energia e il dinamismo nella pratica del golf, come spiegano gli addetti della struttura dell’Abbadia, dalla presidente Marzia Checcucci al segretario Stefano Salvadori (entrambi nella foto, in compagnia del festeggiato).

Uno speciale compleanno vissuto idealmente da Franco Busini in compagnia dell’intero circolo con sede in via Liguria a Colle di Val d’Elsa. Superficie nella quale Busini è attivo da partecipante ai numerosi tornei sociali insieme con i tanti amici che compongono la schiera di appassionati e che si cimentano nelle attività agonistiche per quanti amano lo sport, anche al di là della competizione e della classifica finale.

Un riferimento e un esempio per i soci dell’Abbadia, Franco Busini, da molti conosciuto In Valdelsa e non soltanto anche per la sua notevole passione per la pratica della pesca. Ulteriore testimonianza del suo desiderio di tenersi in forma, oltre ogni etichetta o stereotipo legato al tempo e all’età riportata sui documenti.

A Busini anche gli auguri da parte del nostro giornale, per il felice compimento dei novanta anni al Circolo del Golf L’Abbadia di Colle di Val d’Elsa, fondato ventotto anni fa e capace anche di sfornare dei campioni di caratura internazionale. E a regalare emozioni anche grazie a chi, come Franco Busini, arriva a dimostrare ogni giorno che il golf, sport sano, può essere praticato a qualsiasi età.