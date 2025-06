Franco Ciullini confermato presidente del Consiglio direttivo di Follonica

Follonica in subbuglio. Nel primo Consiglio direttivo dopo la chiusura dell’attività agonistica è stato deciso come ripartire. E lo farà ancora con Franco Ciullini al timone, nonostante qualche tentennamento. Ciullini infatti inizialmente aveva rassegnato le dimissioni "perchè non sentiva la fiducia". "Ho chiesto - ha detto - ai Consiglieri se sussisteva la volontà di proseguire questo percorso e se il i membri del Consiglio avessero ancora fiducia nel presidente e nel suo operato, ecco perchè ho rimesso il mandato". Ma dopo ampia discussione si è deciso di proseguire con Franco Ciullini al timone: "Il Consiglio mi ha confermato la fiducia unanime nonostante le problematiche personali lavorative e nell’esclusivo interesse della società".

Per il settore giovanile dunque si è deliberato di attribuire delle inseparabilità specifiche a tre consiglieri chiedendo la nomina poi un responsabile tecnico, che sarà Franco Polverini, già dimissionario. Per l’A1 il presidente Ciullini ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio la responsabilità ’esclusiva gestionale’. "Si è poi deciso di dare massimo impulso alla promozione del nostro sport - ha chiuso - nel territorio anche attraverso i grandi risultati nei progetti europei". ll prossimo anno intanto la squadra non parteciperà alle competizioni europee. Martedì prossimo il Consiglio chiuderà le questioni operative e programmerà la prossima sagra, l’ormai classica "Festa dello sport".