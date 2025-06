Fratelli Passinetti: Campioni Nazionali Master 2025 nella Vela Classe 470

Portano il nome di Fano in vetta alla vela italiana i fratelli Passinetti, nuovi campioni nazionali Master 2025 nella classe 470, una delle categorie più tecniche e prestigiose della vela, nonché classe olimpica. A bordo dell’imbarcazione ITA 4571 del Circolo Velico Sassonia, i due velisti fanesi hanno dominato la classifica generale del Campionato Italiano Master, al termine delle tre tappe disputate tra Bellano, Bracciano e Pesaro. Il titolo è arrivato al termine della regata nazionale ospitata lo scorso weekend dal Club Nautico di Pesaro, dove si è svolta la quinta prova del circuito 470 e l’ultima tappa del campionato riservato ai Master. Sette gli equipaggi in gara, costretti a fare i conti con condizioni meteo difficili e mutevoli: sabato con venti incostanti e improvvisi cali, domenica con raffiche potenti che hanno sfiorato i 25 nodi, imponendo alla giuria di annullare l’ultima prova in programma. A imporsi nella classifica di giornata sono stati gli esperti Ziccarelli-Gamba (C.N. Pesaro), già campioni del mondo Master, ma l’attenzione era tutta rivolta alla classifica combinata delle tre tappe del tricolore, e lì i Passinetti non hanno avuto rivali. Grazie alla regolarità dei piazzamenti ottenuti nelle tre uscite – Bellano (10-11 maggio), Bracciano (30 maggio-2 giugno), Pesaro (7-8 giugno) – i fanesi si sono lasciati alle spalle l’equipaggio Pettenello-Alba della LNI Belluno e Nocera-Maranzana degli Amici Velici di Vigna di Valle, salendo sul gradino più alto del podio. Una vittoria che premia la costanza, l’affiatamento e l’esperienza maturata in anni di regate, e che regala al Circolo Velico Sassonia e alla città di Fano un titolo nazionale di grande prestigio. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato – hanno commentato i fratelli Passinetti – perché il livello degli avversari era davvero alto e le condizioni meteo non ci hanno mai permesso di rilassarci. Ma quando c’è sintonia a bordo e passione per questo sport, tutto diventa possibile". Il tricolore conquistato dai Passinetti non è solo un riconoscimento sportivo, ma anche il simbolo del lavoro che da anni il Circolo Velico Sassonia porta avanti per promuovere la vela nel territorio, puntando sulla formazione, sull’aggregazione e sul valore educativo del mare. E oggi può festeggiare due campioni d’Italia che hanno saputo interpretare il vento e le onde con tecnica e cuore.

Tiziana Petrelli